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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تتهم دبلوماسيًا سويديًا محتجزًا لديها بالتآمر مع إسرائيل

صدى البلد

اتهمت إيران، دبلوماسيًا سويديًا محتجزًا في أحد سجون طهران منذ أكثر من 600 يوم، بالتآمر مع إسرائيل للإضرار بالبلاد.

ونقلت وكالة “ميزان” للأنباء التابعة للسلطة القضائية في إيران، إن السلطات الإيرانية اتهمت دبلوماسيًا سويديًا من الاتحاد الأوروبي، محتجزًا في أحد سجون طهران منذ أكثر من 600 يوم، بالتآمر مع إسرائيل.

وأضافت الوكالة أن “يوهان فلوديروس متهم باتخاذ إجراءات واسعة النطاق ضد أمن البلاد والتعاون الاستخباراتي المكثف مع النظام الصهيوني والفساد في الأرض”.

ويعد الفساد في الأرض من أخطر الجرائم في إيران، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى الإعدام.

ونقل ميزان عن الادعاء قوله: “كان المدعى عليه نشطا ضد إيران في مجال جمع المعلومات لصالح إسرائيل في شكل مشاريع تخريبية”.

وفي وقت سابق من اليوم، دعا منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى الإفراج الفوري عن الدبلوماسي السويدي، قائلا إنه "لا توجد أسباب على الإطلاق لإبقاء يوهان فلوديروس رهن الاحتجاز".

ويعد فلوديروس، 33 عاماً، قد عمل في السلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي، وتم اعتقاله في 17 أبريل 2022 في مطار طهران أثناء عودته من رحلة إلى الخارج، وهو محتجز في سجن إيفين بطهران.

وقال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم أمس إن المحاكمة بدأت في إيران، مضيفًا “لا يوجد أي أساس على الإطلاق لإبقاء يوهان فلوديروس رهن الاحتجاز، ناهيك عن تقديمه للمحاكمة”.

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