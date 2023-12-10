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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نجوم الفن والرياضة يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية|شاهد

الفنان حسين فهمي
الفنان حسين فهمي

شاركت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لقطات من توافد عدد من المشاهير والفنانين والرياضيين على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية 2024 داخل الجمهورية وبدأت لجان الاقتراع عملها فى تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساءً، خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء  10 و11 و12 ديسمبر الجاري، طبقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتعد انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد في تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات الرئاسة 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية في مسار الدولة نحو التحوّل الديمقراطي والتعدّدية الحزبية والتنافسية السياسية، والتي أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطني جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

انزل شارك - صوتك أمانة

أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر 2023

ادعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي - الانتخابات الرئاسية 2024

#مصر_تنتخب_رئيسها

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