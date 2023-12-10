كارثة تهدد المجتمعات الغربية.. السكن يتحول إلى حلم بعيد المنال مع الارتفاع المجنون لأسعار الرهون العقارية والإيجارات وتكاليف الطاقة

هل أنت شخص محترف في الثلاثينيات من عمرك وتتطلع إلى الاستقرار وشراء منزلك الأول في مدينة أوروبية ودودة ومرحبة؟، إن كان لديك هذه الأفكار، فعليك إعادة التفكير بها، فالواقع في أوروبا القارة العجوز، ومدن دولها المختلفة أصبح كارثي، وذلك في ظل موجة الغلاء الغير مسبوقة، والتضخم الضخم في أسعار السكن بكافة أشكاله، سواء تمليك، أو إيجار، لذلك فعليك أن تعيد حساباتك جيدا قبل الانتقال لأوروبا، أو الانفصال عن بيت الأهل إذا كنت تقنط بها.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة بوليتيكو الأمريكية، فقد أدى ارتفاع أسعار العقارات إلى تحويل ملكية المساكن إلى حلم بعيد المنال على نحو متزايد بالنسبة للعديد من الأوروبيين ــ وهي القضية التي تفاقمت بسبب أزمة تكاليف المعيشة، التي أثرت بشدة على سكان المدن والأسر الفقيرة بشكل خاص، والكارثي في تلك الأزمة، أنه لا يوجد أفق لحلحلتها، وذلك في ظل استمرار الظروف التي أدت لاندلاع تلك الأزمات الاقتصادية، سواء التوترات السياسية مثل الحرب الأوكرانية، أو الحرب في الشرق الأوسط، وكذلك حالة الركود الاقتصادي المنتشرة في دول العالم.

الزيادة في أسعار المساكن هائلة

ووفقا للصحيفة الأمريكية، فقد قالت لمياء كمال الشاوي، مديرة مركز ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والمناطق والمدن التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن الزيادة في أسعار المساكن هائلة، بل إنها أكثر حدة في المدن، وخاصة المدن الكبيرة، فلم يعد الأمر يؤثر على الفقراء فحسب، بل على الطبقة الوسطى أيضًا.

وقد ارتفعت أسعار المنازل والإيجارات بشكل مطرد منذ عام 2014، حتى خلال جائحة كوفيد-19، عندما ارتفع الطلب على المساكن - على عكس فترات الركود الاقتصادي السابقة - حيث أدت عمليات الإغلاق الممتدة وزيادة العمل عن بعد إلى إبقاء الناس محصورين في منازلهم.

الكرونة فالحرب الأوكرانية فالشرق الأوسط.. المصائب تتوالي

والمصائب تتوالي داخل هذا العالم، فما كاد الاقتصاد يستفيق من الكرونة، وبدأ الاقتصاد في التعافي في عام 2022، جلب الغزو الروسي لأوكرانيا مجموعة جديدة من مشاكل الميزانية للحكومات - وأزمة كبيرة في تكلفة المعيشة للأسر، وليس السكن أكثر تكلفة فحسب، بل أصبح من الصعب على نحو متزايد تحمل تكاليف السكن الجيد؛ واجه العديد من الأوروبيين في الشتاء الماضي متأخرات الرهن العقاري والإيجار أو كافحوا من أجل الحفاظ على دفء منازلهم.

ووفقًا لـ Eurofound ، فإن السكان الأصغر سنًا هم الأكثر تضرراً من أزمة العقارات، حيث يعيش الشباب الأوروبيون مع آبائهم لفترة أطول، وهم أكثر ميلاً إلى الاستئجار بدلاً من التملك، وكثيراً ما يتم تثبيطهم عن البحث عن وظائف أفضل في المناطق التي توفر المزيد من الفرص لأنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف العيش هناك.

ارتفاع سعر الفائدة وكوارثه على الإسكان

ويقول كمال الشاوي من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن هذا "مصدر قلق كبير" للمدن التي تحتاج إلى الشباب لكي تظل قادرة على المنافسة، فإذا لم يكونوا قادرين على شراء شقة، فلن ينتقلوا أبداً إلى مدينة ما، مهما كانت جذابة، وعلى الرغم من المخاوف من أن ارتفاع أسعار المساكن قد يشير إلى فقاعة عقارية، فإن العلامات المبكرة تشير إلى أننا آمنون (في الوقت الحالي)، واستجابة لأزمة تكلفة المعيشة، قامت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم برفع أسعار الفائدة - وهي خطوة عكست اتجاها دام عقدا من الزمن لارتفاع أسعار المساكن في عام 2022.

ووفقا لبنك يو بي إس السويسري، حددت نسختها لعام 2023 من مؤشر الفقاعة العقارية العالمية اثنتين فقط من المدن الـ 25 التي تم رصدها - زيورخ وطوكيو - على أنها معرضة لخطر الفقاعة، وقد يكون هذا بصيص أمل لسوق الإسكان بشكل عام، لكنه يمثل أخبارًا سيئة لأصحاب المنازل المحتملين، حيث أن ارتفاع أسعار الفائدة يعني قروضًا عقارية أكثر حدة، وعلاوة على ذلك، فإن إحدى القضايا الأساسية التي تجعل السكن غير ميسور التكلفة - النقص في المساكن المناسبة - لا تزال دون حل وربما تفاقمت بسبب أزمة تكاليف المعيشة.

لذلك أصبح تشييد مباني جديدة أمرا صعبا

وهنا تذكر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الطلب على السكن يتزايد لكن العرض لا يواكبه، وكذلك فإن الاستجابة لنقص المساكن من خلال تشييد مباني جديدة أمر صعب، ويرجع ذلك في الغالب إلى القيود التنظيمية والقيود المتعلقة بالمساحة والتي تكون حادة بشكل خاص في المدن الكبرى، وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما أصبح بناء منازل جديدة أكثر تكلفة بشكل كبير في العقد الماضي، خاصة منذ بداية الوباء.

ورغم أنه انتعشت الصناعة مرة أخرى في عام 2021، لكن العام الماضي شهد انخفاضًا آخر في عدد المباني السكنية المعتمدة للبناء، حتى لو كانت الأرقام لا تزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل الوباء، وقد حاولت بعض المدن معالجة النقص عن طريق تحويل المباني التجارية والمكاتب التي أفرغت أثناء الوباء إلى مساكن اجتماعية، لكن هذا النهج غير متاح على نطاق واسع لأنه، فلا يوجد في جميع المدن مساكن اجتماعية عامة - فالعديد منها لا يمتلك حتى أي مخزون من المساكن.

الأزمة تنتقل من المدن الكبرى إلى البلديات الصغيرة

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فقد أصبحت البلديات الصغيرة أيضا تكافح من أجل وضع سياسة سكن تستجيب لاحتياجات السكان المتغيرة، وقد أشار الخبراء إلى أن نوعية الحياة في المدن الكبرى تراجعت، وأدرك الناس أنهم يريدون حياة لطيفة في الأحياء الأقل ازدحاما الواقعة في الضواحي أو في المدن المتوسطة الحجم، التي بدأت تعاني من ضغط الإسكان.

لذلك فإن الأمور تتطور بسرعة كبيرة - ما كان يعمل ربما لم يعد يعمل، والمدن بحاجة إلى التوفيق بين طموحاتها وقيود الميزانية الناجمة عن أزمة تكلفة المعيشة، ووفقا لكمال الشاوي، فإن رؤساء البلديات، وبغض النظر عن ميولهم السياسية، فإنهم يتعاملون الآن مع نقص المساكن كأولوية، فقد تم فصل بعض المدن تمامًا حتى وقت قريب، لكنها بدأت الآن في التحرك - ليس لديها حقًا خيار.