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أخبار البلد

قيادات الزراعة والعاملون بها يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بلجنة الوافدين بالعاصمة الإدارية

صدى البلد

أدلى قيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والعاملون بقطاعاتها وإداراتها المختلفة، بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية صباح اليوم، الأحد، بلجنة الوافدين بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووجه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جميع قيادات الوزارة في القطاعات والهيئات والإدارات المختلفة، فضلا عن المديريات بالمحافظات، بضرورة تقديم جميع التيسيرات والتسهيلات لجميع العاملين، للنزول والمشاركة والادلاء بأصواتهم، والتحلي بالإيجابية، باعتبار المشاركة واجبا وطنيا وحقا دستوريا.

وتقدم المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مجدي عبد الله، رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، والدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، والدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، والدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة لتغير المناخ، صفوف العاملين بالوزارة، من أمام مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لأداء الواجب الوطني، والمشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

كان السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية صباح اليوم بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة المنارة بمدينة نصر.

كما وجه وزير الزراعة، جموع الفلاحين والمزارعين في قرى ونجوع مصر، وجموع المواطنين للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم واختيار رئيس مصر القادم وسط التحديات الكبيرة المحلية والدولية والتي يشهدها العالم والمنطقة، مشيدا بالإجراءات التي اتخذتها الدولة وبدور رجال الأمن في تأمين اللجان، ورجال القضاء لحسن سير العملية الانتخابية.

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