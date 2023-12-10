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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الانتخابات الرئاسية 2024.. المرأة تواصل كتابة التاريخ في لجان جنوب القاهرة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

كعادتها لعبت المرأة المصرية، ومازالت أدوارا مهمة في تشكيل وصياغة ماضي وحاضر ومستقبل الوطن، وظهر ذلك جليا مع انطلاق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم / بمختلف لجان الاقتراع في حلوان وحدائق حلوان والمعصرة والتبين و15 مايو، حيث احتشدت الفتيات والنساء من مختلف الشرائح العمرية منذ الساعات الأولى لبدء عملية التصويت في ملحمة كبيرة تسجد دورهن المؤثر في حاضر ومستقبل مصر المحروسة.


وكان لافتا حرص السيدات كبار السن على الحضور لمقار لجان الاقتراع منذ بداية عملية التصويت، كما حرصت السيدات العاملات على تلبية نداء الوطن والإدلاء بصوتهن في الانتخابات الرئاسية، لتسطرن مكانتهن الكبيرة كشريك رئيسي ومؤثر في تاريخ الوطن، ولما لا وهى أساس تكوين المجتمع وتطوره وأهم ركائز الأسرة وبنائها.. فالمرأة هي نصف المجتمع بل المجتمع كله، فهي الطبيبة والمعلمة والمربية ومصنع الرجال، وهي الأخت الحانية، والابنة المطيعة، والزوجة التي تسطر قصص العظام من الرجال.


وشهدت  لجان الاقتراع اليوم قصصا ومشاهد إنسانية رائعة من جانب رجال الشرطة لتيسير عملية الاقتراع لجميع الناخبين والناخبات، خاصة النساء والرجال كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في مشهد رائع ومنظومة عمل متكاملة لتسهيل وتيسير عملية الاقتراع في هذا العرس الديمقراطي الفريد.


وكان لافتا وجود العشرات من النساء كبار السن يتكأن على عصا ويتحركن بصعوبة بالغة، ورغم ذلك حرصن على الحضور وتلبية نداء الوطن في مشاهد تعكس الحس الوطني العالي لهن وتحملهن الكبير للمسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة والفارقة من تاريخ الوطن وانتخاب رئيس للجمهورية يقود سفينة الوطن نحو البناء والتنمية والاستقرار والتقدم والازدهار لتتبوأ مكانتها اللائقة بين الأمم. 


وأكدت العديد من الناخبات من مختلف الشرائح العمرية، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، حرصهن على الادلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس لمصر يواصل مسيرة التنمية الشاملة والبناء وتحقيق النهضة في مختلف المجالات في كافة ربوع الوطن والحفاظ على الأمن والأمان وحماية الوطن في ظل التحديات الهائلة التي تشهدها المنطقة. 


وشددن على أهمية المشاركة الإيجابية من جميع السيدات ممن لهن حق الاقتراع في الانتخابات والنزول بكثافة للتصويت في الانتخابات لإرسال رسائل للعالم أجمع بدورهن المؤثر في مسيرة الوطن في كافة المجالات والحفاظ على مسيرة البناء والتنمية والنهضة الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة، والحرص على ممارسة حقوقهن الدستورية والقانونية في هذا العرس الديمقراطي الفريد.

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