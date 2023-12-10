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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استئناف التصويت في لجان الانتخابات الرئاسية عقب انتهاء ساعة الراحة

صدى البلد

استأنفت لجان الانتخابات الرئاسية، عمليات التصويت عقب انتهاء ساعة الراحة، التي امتدت من الثالثة مساء حتى الساعة الرابعة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت عن راحة لمدة ساعة، من الثالثة مساءً حتى الساعة الرابعة مساءً، بجميع اللجان على مستوى الجمهورية في أول أيام انتخابات الرئاسة 2024.

فيما أعلنت الهيئة، عن انتظام سير عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، في جميع لجان الاقتراع على مستوى جميع المحافظات.

إقبال كثيف

كما رصدت الهيئة من خلال تواصلها الدائم والمستمر مع اللجان العامة، ولجان المتابعة واللجان الفرعية إقبال كثيف غير مسبوق من جمهور الناخبين في مختلف المحافظات، وسارعت بالدفع بالعديد من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية الاحتياطيين إلى عدد من اللجان الفرعية؛ لتسريع وتيرة التصويت والتخفيف من زحام طوابير الناخبين.

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