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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الكهرباء: المشاركة بالانتخابات الرئاسية دليل على حرص المصريين على الديمقراطية

صدى البلد

أدلى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بصوته فى الانتخابات الرئاسية لعام 2024 بلجنته الانتخابية بمقر العاصمة الإدارية الجديدة .

و أكد الدكتور محمد شاكر، اليوم الأحد، عقب الادلاء بصوته، أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية تمثل فرصة هامة لإظهار التكاتف والتلاحم الشعبى من خلال حرص المصريين على التوجه إلى صناديق الاقتراع والتعبير عن رأيهم وحبهم لوطنهم، كما تثبت تمسك المواطنين بالمحافظة على المكتسبات الدستورية التى منحتها لهم الجمهورية الجديدة .


وأضاف وزير الكهرباء أن مصر تسير بخطى ثابتة وناجحة فى خطط التنمية المستدامة والمشروعات القومية العملاقة الجارية بالبلاد، ما يحتم على أبناءها المشاركة الإيجابية بالانتخابات لاستكمال تلك الإنجازات التى تحققت فى وقت قياسى .


ودعا الدكتور محمد شاكر شعب مصر، ممن لهم حق الإنتخاب، إلى المشاركة بقوة فى هذا الاستحقاق الرئاسى المهم، وممارسة حقهم الدستورى فى اختيار رئيسهم وصياغة مستقبلهم فى ظل المناخ الديمقراطى الذى تتمتع به بالبلاد.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

 

وفي الساعات الأولى من الانتخابات، أدلي كافة المرشحين في الانتخابات بأصواتهم كل حسب لجنته ، حيث أدلى  الرئيس عبد الفتاح السيسي، المرشح الأوفر حظاً  بصوته في تمام التاسعة صباح اليوم ، فور بدء التصويت، فيما أدلي المرشح عبد السند يمامة بصوته أمام لجنة مدرسة بدر بمنطقة الدقي في محافظة الجيزة، أما المرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري بصوته في لجنته بمدرسة سيزا نبرواي بالقاهرة الجديدة ، في حين صوت المرشح فريد زهران داخل مقر لجنة المقطم الثانوية بنين.

 

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

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