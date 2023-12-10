بالعكاز.. زوجان مسنان يتحدان الصعاب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية| صور

في مشهد يعكس الإصرار والحب للوطن، قرر زوجين مسنين تحدي الصعاب والمشاركة في العملية الانتخابية بأول أيام الانتخابات الرئاسية، رغم عدم قدرتهما على السير بشكل طبيعي. حيث ظهرا سويًا، يستخدمان عكازاً للحفاظ على توازنهما، وذلك للتأكيد على أهمية مشاركة جميع فئات المجتمع في صناعة مستقبل مصر.

بدت على وجوههما علامات التعب والتحدي، إلا أن الحماس والإصرار لم يتلاشَ. فقد أكد الزوجان لـ “صدى البلد” أن المشاركة في العملية الانتخابية تعد واجبًا وطنيًا لا يمكن تجاهله، وأن الوقوف في صفوف الناخبين هو واحدة من أهم الفروض الوطنية التي يجب على كل مواطن الالتزام بها.

تحدث الزوج الأكبر سنًا بصوت منخفض وقال: “مهما كانت صعوبة المشي والتحرك بالنسبة لنا، إلا أن حقوقنا كمواطنين لا يمكن أن نستسلم للعجز.. نريد أن نشارك في اختيار رئيسنا ونساهم في مستقبل مصر”.

وأضافت الزوجة بابتسامة عريضة: "إنه يوم مهم بالنسبة لنا ولجميع المصريين، ولا يمكننا أن نفوت هذه الفرصة للتعبير عن آرائنا وأصواتنا".

بدورهما، رحب أعضاء اللجنة الانتخابية بالزوجين وسط ترحيب حار من المواطنين الآخرين الذين كانوا يشهدون اللحظة التاريخية.