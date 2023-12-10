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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ القاهرة: مشهد تواجد المقترعين بكثافة بالانتخابات الرئاسية يبرهن حب الشعب لوطنه

صدى البلد

أشاد خالد عبدالعال محافظ القاهرة بوعى المواطنين الذين تواجدوا بكثافة أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم ، وحرصهم على المشاركة بفعالية في الانتخابات، وممارسة حقهم الدستورى ، مثمنًا دور الشباب والمرأة الواضح فى العملية الانتخابية .
جاء ذلك خلال تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة محيط عدد من لجان المنطقة الغربية من بينها محيط إحدى اللجان المخصصة للوافدين بحى غرب القاهرة.
وأضاف محافظ القاهرة أن مشهد تواجد الناخبين بكثافة أمام اللجان يبرهن أن شعب مصر يحب وطنه ويشارك فى صنع قراره .
وأكد محافظ القاهرة أن العملية الانتخابية تسير بهدوء وفى جو من الديمقراطية والشفافية مع استمرار التصويت فى كافة لجان العاصمة دون معوقات.. مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لم تتلق أى شكاوى حتى الآن .
وقال اللواء خالد عبد العال إنه تم مراجعة المراكز الانتخابية والمقرات والتأكد من صلاحيتها، والتنسيق مع مديرية أمن القاهرة لتأمين كافة المقار الانتخابية، مع استمرار متابعة الشوارع المحيطة والمؤدية للمقار طوال أيام الانتخابات ورفع أي إشغالات ورفع كفاءة الإنارة والنظافة بها بصورة دورية .
وأضاف محافظ القاهرة أنه تم توفير حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع ، وتوفير طفايات الحريق ومراجعة وسائل الاطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية ، وتوفير مصدر كهرباء احتياطى من خلال مولدات كهربائية ، كما تم توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن وعمل مظلات ومبردات مياه.
وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء باستمرار متابعة محيط اللجان وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم.

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