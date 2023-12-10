رئيس حزب المصريين الأحرار يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

أدلى الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي، وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي بدأت اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وعقب الإدلاء بصوته، عاد الدكتور عصام خليل، إلى غرفة العمليات المركزية لحزب المصريين الأحرار، لمتابعة مسار الانتخابات الرئاسية مع الغرف الفرعية وشبابه المتواجدين على الأرض بكافة ربوع الجمهورية.

ودعا "خليل" جموع المصريين للنزول للجان الاقتراع، واختيار رئيس مصر وهو واجب وطني بالمقام الأول، والصوت بمثابة رصاصة صوب الأعداء وكل متآمر على مصر.