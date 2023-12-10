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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المجتمع المدني المصري للانتخابات الرئاسية: توفير كافة الخدمات بجميع المقار لكبار السن

صدى البلد

تابعت غرفة العمليات المركزية بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية التقارير الواردة من غرف العمليات في ٢٧ محافظة في أول أيام الانتخابات الرئاسية في الداخل حيث انطلقت العملية الانتخابية بالمقار المخصصة في موعدها في التاسعة صباحا حيث كان العمل قد بدأ داخل اللجان والاستعدادات في الساعة الثامنة صباحا مع وصول القضاة الي اللجان ولم ترصد الغرف المركزية اي تأخير في مواعيد فتح المقار الانتخابية الرئيسية والفرعية استعدادا لاستقبال الناخبين.

 

وتم رصد انه تم توفير كافة الخدمات بجميع المقار وتوفير كراسي وأماكن لكبار السن كما رصدت غرف العمليات الإقليمية وجود كبير من المتطوعين من التحالف الوطني وعدد من الأحزاب لتوفير وسائل الانتقالات لجميع الأهالي للتيسير عليهم للوصول الي اللجان الانتخابية.


كما رصدت وجود عدد كبير من المتابعين للعملية الانتخابية من التحالف الوطني الاهلي ومؤسسة حياة كريمة وقد كان للاتحادات الإقليمية دور في توفير حملات ١٠٠  مليون صحة في محيط عدد كبير من اللجان لتقديم الدعم الصحي للمواطنين  خاصة لكبار السن  والسيدات.


وقد أفادت لجان المتابعة الإقليمية بوجود  تدفق عدد كبير من الأهالي امام مقار المدراس منذ بداية الساعة الثامنة والنصف صباحا قبل الفتح الرسمي لمقار اللجان ووصل عدد الناخبين كما شهدت المناطق المحيطة بالمقار الانتخابية بالعديد من المحافظات   لمسيرات وسط الاغاني الوطنية  كما كانت حملات والخدمات الصحية حاضرة بقوة في محيط اللجان وتلاحظ ارتفاع درجة الإقبال لأعلى درجة حيث تلاحظ قيام الجامعات والمصالح الحكومية بتوفير وسائل النقل كما لاحظت الغرفة اقبال على لجان المغتربين فى معظم المحافظات.


كما رصدت غرفة عمليات  اقبال متزايد في محافظات وجة بحري  كما رصدت  في محافظات وجه قبلي غرفة العمليات الإقليمية توافد الاهالي وخروج عائلات  بشكل كبير وتتراوح اعمار الناخبين في سن الشباب في للمشاركة والادلاء بأصواتهم.

 

الجدير بالذكر ان اليوم الأحد اول ايام، أعمال التصويت في لجان الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.


 

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