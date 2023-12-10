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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة ملفتة

صدى البلد

شاركت  الفنانة سارة سلامة، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

وظهرت سارة سلامة، باطلالة جريئة مرتدية ملابس ملفتة توب ابيض مكشوف البطن و بنطلون جينز ونسقت مع هذه الإطلالة حقيبة وبوت باللون الاسود .

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمال سارة سلامة ورشاقتها.


 

وتعد الفنانة سارة سلامة، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها. 

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سارة سلامة في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها. 

كما تميل، إلى ترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.

إليكم مجموعة من صور الفنانة سارة سلامة…

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IMG_4009
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الفنانة سارة سلامة باطلالة ملفته سارة سلامة سارة

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