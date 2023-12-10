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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

من داخل لجنة فاطمة الزهراء بالإسماعيلية.. انتظام العملية الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024

اقبال الإسماعيلية
اقبال الإسماعيلية

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الاسماعيلية، انتظام عملية التصويت، واقبال ملحوظ من قبل الناخبين علي مدار اليوم الأول لانطلاق الاستحقاق الرئاسي 2024.

محافظ الإسماعيلية يترأس غرفة العمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024


نائب محافظ الإسماعيلية والسكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية وعدد من الشخصيات الهامة يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤


أدى المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، بصوته داخل لجنة الوافدين بالمنطقة الحرة الاستثمارية وقام بالتصويت في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ والتي انطلقت اليوم وسط إقبال كبير من المواطنين على اللجان.

وفي السياق ذاته، أدلى اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة بصوته داخل مدرسة الشهيد مجند إسلام بدوي بأبوعطوة مركز ومدينة الإسماعيلية.

كما قام عدد من الشخصيات الهامة بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، حيث قام الأنبا سارافيم أسقف الأقباط الأرثوذوكس بالإسماعيلية وتوابعها، بالإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية٢٠٢٤، بمدرسة الزهور الثانوية بنات بحي ثالث مدينة الإسماعيلية.

و ادلي الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بصوته في الانتخابات الرئاسية اليوم أمام لجنة مدرسة الوحدة العربية بحي ثالث.

كما أدلت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، بصوتها في داخل لجنة مدرسة الشهيد محمد السماك بحي أول مدينة الإسماعيلية.

وأدلت النائبة النائبة أمال رزق الله عضو مجلس النواب بصوتها في لجنة مدرسة ٢٤ أكتوبر، التابعة لحي ثالث مدينة الإسماعيلية.

وفتحت اللجان الانتخابية بمختلف مراكز ومدن وأحياء محافظة الإسماعيلية، أبوابها لاستقبال الناخبين، في أول أيام الاستحقاق الانتخابي، وذلك في حضور جماهيري مكثف.

وكان اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية قد وجَّه برفع درجة الاستعداد بكافة المديريات وجميع المرافق العامة والخدمية؛ من أجل تسهيل وتيسير العملية الانتخابية وتوفير مناخ أمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم وكذا القائمين على العملية الانتخابية.

ومن الجدير ذكره، أن عدد المقرات الانتخابية على مستوى مراكز ومدن محافظة الإسماعيلية ١٨٤ مقرًا انتخابيًا، وتعداد سكان المحافظة مليون و٤٤٢ ألف و٤٠٢ نسمة، ومن لهم الحق القانوني في التصويت ٩٦٣ ألف و٢٧٣ ناخب، وعدد لجان الوافدين ١٠ لجان، وعدد اللجان العامة ١٠ لجان.

على أن يكون عدد اللجان بحي أول ٧ لجان، حي ثاني ٢٨ لجنة، حي ثالث ١٤ لجنة، مركز الإسماعيلية ٢٣ لجنة، أبوصوير ٢٣ لجنة، القصاصين ١٣ لجنة، التل الكبير ١٤ لجنة، القنطرة شرق  ۹ لجان، القنطرة غرب  ۱۹ لجنة، فايد ٣٤ لجنة.

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