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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسماعيلية يترأس غرفة العمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024

غرفة العمليات
غرفة العمليات

ترأس اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، غرفة العمليات الرئيسية؛ لمتابعة الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ في أولى أيامها، للتأكد من انتظام العملية الانتخابية وبدء استقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم، وكذلك للتحرك المبكر في حال حدوث أي معوقات.

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وانعقدت غرفة العمليات الرئيسية بمقر الشبكة الوطنية للطوارئ و السلامة العامة بحضور م.احمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية و السكرتير العام و السكرتير المساعد للمحافظة و المستشار العسكري للمحافظة و معاون المحافظ للشبكة الوطنية و كذلك مسئولي كافة الأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية.

وأكد محافظ الإسماعيلية، أن جميع القضاة وصلوا إلى اللجان الانتخابية لاستلام مهامهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات والتنسيقات اللازمة لضمان سير وانتظام العملية الانتخابية في هدوء ويسر.

وأشار إلى المتابعة المستمرة للعملية الانتخابية بكافة اللجان، لافتًا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية ستعمل على مدار الـ٢٤ ساعة، وبالتنسيق والاتصال المستمر مع غرف العمليات الفرعية والغرفه الرئيسية بمقر رئاسة مجلس الوزراء.

وأوضح محافظ الإسماعيلية أن عدد المقرات الانتخابية على مستوى مراكز ومدن محافظة الإسماعيلية ١٨٤ مقرًا انتخابيًا، وتعداد سكان المحافظة مليون و٤٤٢ ألف و٤٠٢ نسمة، ومن لهم الحق القانوني في التصويت ٩٦٣ ألف و٢٧٣ ناخب، وعدد لجان الوافدين ١٠ لجان، وعدد اللجان العامة ١٠ لجان.

على أن يكون عدد اللجان بحي أول ٧ لجان، حي ثاني ٢٨ لجنة، حي ثالث ١٤ لجنة، مركز الإسماعيلية ٢٣ لجنة، أبوصوير ٢٣ لجنة، القصاصين ١٣ لجنة، التل الكبير ١٤ لجنة، القنطرة شرق  ۹ لجان، القنطرة غرب ۱۹ لجنة، فايد ٣٤ لجنة.

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