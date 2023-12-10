محافظ أسوان في حوار لـ صدى البلد: نشهد عُرسا انتخابيا.. والمرأة تنقل الوعي للأبناء والأحفاد

أجرى موقع صدى البلد الإخباري لقاء خاصا مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، في مركز السيطرة للطوارئ والسلامة داخل المحافظة، لمتابعة سير العملية الانتخابية في اليوم الأول.

وقال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، في حواره، إنه جرت عملية استعدادات مكثفة قبل العملية الانتخابية، انعكست على المشهد في اليوم الأول للتصويت في ظل هذا الحشد الذي جاء بعد استعدادات على قدم وساق من خلال المرور على اللجان الانتخابية، وعددها 254 لجنة فرعية، وتوحيد شكلها والعمل الإداري بها، مؤكدا أن المجهود ترسخ لصالح المواطن لتوفير سُبل الراحة له في أماكن يستظل بها الناخبون وأماكن لجلوسهم، ومساعدة كبار السن في الدخول والخروج من اللجنة.

وتابع عطية، أنه حرص على كل صغيرة وكبيرة خلال الاستعداد للعملية الانتخابية، بتوفير المياه للشرب وجاهزية دورات المياه، ووجود مولدات الكهرباء البديلة في حالة انقطاعها، معربا عن سعادته بحشود الناخبين أمام اللجان وفرحتهم بالعُرس الانتخابي، خلال عملية التصويت، في ظل الأمن والأمان.

وأكد محافظ أسوان، على فاعلية الأمن والأمان أمام اللجان والذي يتحقق في أرجاء الدولة المصرية بالكامل، فتواجدات السيدات باللجان مع أطفالهن في مشهد يعلم الأجيال قيمة العُرس الانتخابي الذي يتكرر كل 6 سنوات، لافتا إلى أنه استغل كل الإمكانيات المتاحة له، فوفر وسائل نقل للناخبين الذين يتواجدون في أماكن بعيدة حتى لا يعانوا من مشكلات للوصول إلى مقار لجانهم الانتخابية، وهذا تحقق بعد توفير المحافظة وسائل النقل للمواطنين وعليها لافتات «انزل وشارك» ليشعر المواطن بالراحة في عملية التصويت.

وشدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على وعي المواطن الأسواني، الذي جاء بعد عدة اجتماعات مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، حتى ينقلوا للمواطن أهمية تأثير صوته في الانتخابات.

واستكمل اللواء أشرف عطية، قائلا إن المواطن في أسوان واع بطبعه، فهذه المحافظة خرّجت علماء ورموزا ثقافية وفنية وفكرية كثيرة أبرزها الأديب الكبير عباس محمود العقاد، فدائماً ما يخرج من هذه المحافظة مبدعون على أعلى مستوى، معلقاً: «أنا بقول للمواطن الأسواني انت شرف لأي حد .. والكل يأتي هنا من محافظات الجمهورية حتى يشاهدوا بأعينهم عظمة الحضارة المصرية في أسوان».

وطالب محافظ أسوان، باقي المواطنين بالنزول للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية حتى تعم البهجة في العُرس الانتخابي، مؤكدا على ثقته في وعي المواطن الأسواني.

وأضاف أنه من مميزات اليوم الأول في العملية الانتخابية بأسوان مشاركة النساء والشباب بكثافة ، فالسيدات في أسوان ناجحات ومنتبهات ويتحملن المسئولية، وهذا ينعكس على ترابط البيت الأسواني وتوافر الوعي لدى المرأة المسئولة عن إدارة البيت وبالتالي تنقل هذا الوعي لأبنائها وأحفادها، مؤكدا على التمكين للمرأة في أسوان وبالتالي كانت مشاركة النساء والشباب بكثافة في الانتخابات.

واختتم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه يتوقع مزيدا من المشاركات في العملية الانتخابية وتوافد الناخبين في ثاني وثالث أيام التصويت، لأن الوعي موجود لدى الكبار والصغار والسيدات.