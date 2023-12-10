أستاذة علوم سياسية: مشاهد الانتخابات الرئاسية «حاجة تفرح».. والمرأة تعيش أزهى عصورها..فيديو

قالت الدكتورة غادة حلمي، أستاذة العلوم السياسية، إن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، مشددة على أن هذه المشاركة الكبيرة تعكس وعي المصريين بالمخاطر التي تمر بها المنطقة ومصر جزء من المنطقة.



أضافت غادة حلمي خلال لقائها مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر التغطية الخاصة لقناة صدى البلد، للانتخابات الرئاسية، أن مصر هي صمام الأمان للمنطقة، مؤكدة أن المشاهد التي ظهرت اليوم أمام المقار الانتخابية "حاجة تفرح".



وأشارت أستاذة العلوم السياسية، إلى أنه خلال السنوات الماضية، حققت العديد من الإنجازات بمختلف القطاعات، وعاشت المرأة المصرية أزهى عصورها، حيث تم تمكين المرأة، لافتة إلى أن المراة باتت صانعة قرار وهو ما نكن نراها.

ولفتت إلى أن المرأة أصبح لها دوري قوي لذا تدعمها القيادة السياسية وأصبح نراها في مجلسي النواب والشيوخ والقضاء والوزارات والمؤسسات وكافة الجهات وهي كانت حقوق للمرأة المصرية والآن باتت واقعا تعيشه المرأة المصرية.

