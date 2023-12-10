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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ قانون دولي: مصر دائما ما تتصدر المشهد الداعم للشعب الفلسطيني

غادة حلمي، استاذ
غادة حلمي، استاذ القانون الدولي

قالت غادة حلمي أستاذ القانون الدولي، إن الدول الغربية وأمريكا يتحدثون دائما عن حقوق الإنسان، ولكنهم في حالة صمت الآن تجاه ما يحدث في قطاع غزة.

وأضافت غادة حلمي، خلال حوارها على قناة صدى البلد، أن ما حدث أظهر ازدواجية المعايير الدولية بالغرب، فهم يتحدثون عن حقوق الإنسان ويتركون الإنسان الفلسطيني يباد ويتعرض لانتهاكات صارخة وجرائم حرب.


واسترسلت: مصر دائما ما تتصدر المشهد الداعم للشعب الفلسطيني.. فالدولة تتبنى القضية الفلسطينية بشكل حقيقي، وتترجم ذلك بافعالها.

وأوضحت أن الأزمة التي نعيشها الآن جراء ما يحدث في المنطقة كانت سببا في اصطفاف كل القوى السياسية ووضع مصلحة البلد أولا.

وشددت على أن الكل كان يتسابق للتوجه إلى لجان التصويت، للتعبير عن رأيهم واختيار رئيس مصر.

غادة حلمي قطاع غزة القضية الفلسطينية حقوق الإنسان الانتخابات الرئاسية

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