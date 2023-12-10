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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظ البحر الأحمر: الإقبال على الانتخابات الرئاسية غير عادي والتنظيم رائع.. فيديو

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

تحدث اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، عن سير اليوم الأول للعملية الانتخابية بالانتخابات الرئاسية في المحافظة.

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وقال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "المحور"،: "حرصنا على رصد مدى إقبال المواطنين في المناطق الجنوبية من المحافظة ومنها حلايب وشلاتين"، لافتا: "كان هناك اهتمام من المواطنين للمشاركة في الانتخابات".

 

وأضاف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر،: "كان هناك إقبال يعكس وعي المواطنين"، موضحا: "الإقبال كان شديد جدا خاصة على لجان الوافدين، لأن المحافظة تضم أعداد كبيرة من الوافدين يعملون داخل المحافظة".

 

وأشار اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر،: "الإقبال كان غير عادي، والتنظيم كان أكثر من رائع فضلا عن التسهيلات التي تم تقديمها لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة".

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