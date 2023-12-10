محافظ البحر الأحمر: الإقبال على الانتخابات الرئاسية غير عادي والتنظيم رائع.. فيديو

تحدث اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، عن سير اليوم الأول للعملية الانتخابية بالانتخابات الرئاسية في المحافظة.

وقال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "المحور"،: "حرصنا على رصد مدى إقبال المواطنين في المناطق الجنوبية من المحافظة ومنها حلايب وشلاتين"، لافتا: "كان هناك اهتمام من المواطنين للمشاركة في الانتخابات".

وأضاف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر،: "كان هناك إقبال يعكس وعي المواطنين"، موضحا: "الإقبال كان شديد جدا خاصة على لجان الوافدين، لأن المحافظة تضم أعداد كبيرة من الوافدين يعملون داخل المحافظة".

وأشار اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر،: "الإقبال كان غير عادي، والتنظيم كان أكثر من رائع فضلا عن التسهيلات التي تم تقديمها لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة".