واجب وطني.. يسرا توجه رسالة للشعب المصري بشأن الانتخابات الرئاسية.. فيديو

علقت الفنانة يسرا، على مشاركتها في الانتخابات الرئاسية، قائلا: "دا واجب وطني".

وقالت الفنانة يسرا، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "المحور"،: "لازم كل مواطن مصري يشارك في الانتخابات الرئاسية، لأن الصوت بيفرق"، لافته: "كنت مبسوطة جدا بالمشاركة في الانتخابات".

وأضافت الفنانة يسرا،: "هناك نظام غير عادي للعملية الانتخابات"، معقبه: "دخلت خلصت كل حاجه في 10 دقائق"، مضيفه: "أنا عايزه مصر تفضل قوية وعظيمة زي ما تعودنا عليها عظيمة دائما".

ووجهت الفنانة يسرا، رسالة للمصريين، قائله: "لازم تنزلوا الانتخابات لأن دا واجب وطني وحقك أنك تنزل تنتخب".