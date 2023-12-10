عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

دعم للاستقرار ووفاء لدماء الشهداء| أيمن عبدالمجيد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

أدلى الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد، رئيس تحرير بوابة روزاليوسف، والكتاب الذهبي عضو مجلس نقابة الصحفيين، بصوته في الانتخابات الرئاسية اليوم، بلجنة
«مدرسة الشهيد طيار خضر عبدالله سعيد بالهضبة الوسطي المقطم»              

وصرح عبدالمجيد عقب إدلائه بصوته، بأن المشاركة السياسية فرض عين على كل مصري، غيور على مصلحة الوطن، مشددًا: لقد ضحى من أجل استقرار وتنمية الوطن 3280 شهيدًا في مواجهة أعنف موجة إرهابية استهدفت هدم بنيان الدولة وقمع الإرادة الوطنية واستقلال القرار السياسي، فليس من المعقول أن يضحي مئات الشهداء بأرواحهم ودمائهم، ونجلس نحن في منازلنا ومكاتبنا متخاذلين عن أداء واجبنا الوطني.

وأضاف عبدالمجيد: صوت كل مصري درع يعزز قدرة الدولة الدفاعية، في مواجهة أخطر التحديات والمؤامرات التي تحاك بالوطن، والقضية الفلسطينية، ممثلة في مخطط التهجير الذي يقضي على حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، ويهدد الأمن القومي في سيناء، والمشاركة بكثافة في الانتخابات رسالة مفادها شعب مصر حاضر، ونشط وداعم لمن تسفر عنه نتائج التصويت.


وشدد عبدالمجيد على أن مصر شهدت إنجازات غير مسبوقة في السنوات العشر الأخيرة، فقد عبرت من الفوضى إلى الاستقرار، وثبتت أركانها، واستعادت قوة مؤسساتها، وتخطو بثبات على طريق التنمية ومعالجات جذرية للتحديات التاريخية، فقد تم القضاء على العشوائيات عبر سكن آدمي كريم لملايين المصريين، وتضاعفت رقعة العمران من ٧.٥٪؜ من مساحة مصر التاريخية إلى 14%.

وأشار عبدالمجيد، إلى القضاء على أمراض كانت مستوطنة مثل فيروس "سي"، والبدء في مشروع التأمين الصحي الكامل، وتطوير الريف المصري عبر حياة كريمة، والتنمية الشاملة المتوازنة في كل ربوع الجمهوية وفي القلب منها محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية التي أهملت لعقود.

وأشاد عبدالمجيد بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية التي تخضع لإشراف قضائي كامل، وتأمين اللجان، والخدمات المقدمة لكبار السن و"القادرون باختلاف"، للحصول على حقهم الدستوري في التصويت وفي مقدمة ذلك توفير- لأول مرة- بطاقات اقتراع بلغة برايل لتمكين المكفوفين من التصويت بأنفسهم دون أي تأثير على إرادتهم.

ودعا عبدالمجيد المصريين للتصويت في الانتخابات الرئاسية، لترسيخ قواعد الديمقراطية، فهي الانتخابات الرئاسية الأولى التي ينافس المرشح، الذي قاد البلاد في الفترة الرئاسية المنتهية ثلاثة مرشحين يرأسون أحزابًا سياسية، ما يعني أن التجربة الديمقراطية تسير في طريقها الصحيح.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. اعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

أول رد لـ شيري عادل بعد أنباء انفصالها عن طارق صبري

ضربة لـ كولر.. أحمد حسن: إصابة قوية لنجمي الأهلي قبل مونديال الأندية|تفاصيل

"القادم أعظم".. أبو عبيدة يعلن مقتل عدد كبير من الجنود الإسرائيليين في غزة

بيراميدز يوافق على بيع رمضان صبحي للزمالك.. بشرط

بيراميدز يسجل رقما إفريقيا عجز عنه الأهلي والزمالك

بيان عاجل من حماس بشأن المطالب الأمريكية باستسلامها للاحتلال

سيناريو يوم القيامة.. الإعلام العبري يكشف خيارات إسرائيل للرد على تهديدات الحوثيين

ترشيحاتنا

نقابة الصحفيين تتلقى 3 شكاوى منع تصوير وامتناع عن تقديم معلومات

هيئة الأسرى: الاحتلال يحتجز 142 أسيرة من غزة بينهنّ رضيعات ومسنّات

إحالة ناخبة للتحقيق بعد محاولة التصويت مرتين بالانتخابات الرئاسية.. ما عقوبتها بالقانون؟

جيش الاحتلال: سيطرنا علي ميدان فلسطين في غزة.. وهدفنا الوصول إلى السنوار

الهيئة الوطنية تحيل ناخبة للتحقيق شاركت في الانتخابات الرئاسية مرتين

حتى الدقائق الأخيرة.. إقبال كثيف من المواطنين في اليوم الأول للانتخابات بالشرقية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة ملفتة

المشهد الأجمل في أول يوم انتخابات الرئاسة| الشباب يزينون اللجان.. طوابير "ولاد مصر" ترسم المستقبل.. والمتطوعون سر جمالية التنظيم

قوام ممشوق .. هدى الإتربى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية..صورة متداولة لرجل رسم علم مصر على شاربه

فيديو

موقف محرج يتعرض له محمد رمضان خلال تصوير أغنية كأس أمم إفريقيا |فيديوجراف

الانتخابات الرئاسية.. 110 وسيلة إعلام دولية و828 صحفي أجنبي وقصة قارئ البطاقات الآلي

الأرصاد .. أمطار رعدية تضرب عدة محافظات

مش هتقطع تاني.. مفاجأة بشأن خطة تخفيف أحمال الكهرباء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ