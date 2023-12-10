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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حضور لافت لذوي الإعاقة في أول أيام الانتخابات الرئاسية في لجان أكتوبر |صور

مشاركة ذوي الهمم
مشاركة ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة بالانتخابات

حرص الناخبون من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، حيث رصد موقع صدى البلد حضور بعض الأشخاص إلى اللجان قبل دقائق من إغلاقها. 

المشاركة الإيجابية لذوي الهمم في الانتخابات الرئاسية

قام عدد من المتطوعين بحزب مستقبل وطن أمانة حدائق أكتوبر على مساعدة الناخبين من ذوي الهمم في الوصول إلى مقرهم الانتخابي، وسط إجراء تأمينية على أعلى مستوياتها وتفقد الأجهزة الشرطية لاجراءات التأمين. 

فيما واصلت مكبرات الصوت في ترديد الأغاني الوطنية والحماسية بمحيط مدرسة الشهيد محمد جمال مغربي. 

مدرسة الشهيد محمد جمال مغربي

فيما شهدت لجان مدرسة الشهيد محمد جمال مغربي - عثمان بن عفان سابقا- للتعليم الأساسي، بمنطقة حدائق أكتوبر، توافدًا للناخبين مع دقات التاسعة من صباح اليوم الأحد، وذلك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي يتنافس خلالها أربعة مرشحين في مقدمتهم المرشح عبدالفتاح السيسي.

حرص الناخبون خلال الدقائق الأولى من بدء عملية التصويت على الاحتشاد أمام المقار الانتخابي، وترديد الهتافات وسط تواجد لمكبرات الصوت بمحيط اللجنة، وتشديدات أمنية.

فيما انتظمت عملية التصويت مع دقات التاسعة صباح اليوم، وسط تأمين وتنظيم على أعلى مستوياته، وحرص بعض أفراد التأمين المتواجدين ومندوبين عن حملات المرشحين على مساعدة الناخبين المترددين على المدرسة للإدلاء بأصواتهم.
فيما توافد عدد من الناخبين على لجان مدرسة جيل 2000، وعدد من مدارس الشيخ زايد وأحياء السادس من أكتوبر حاملين أعلام مصر، وصورًا للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين رئاسيين هم كل من: عبد الفتاح السيسي، فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري. 

فيما أدلى الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في أول أيامها داخل مصر.

قال الدكتور على جمعة عقب الإدلاء بصوته: "ادعو الشعب المصري للمشاركة.. المشاركة من خلال الحشد الكبير أمام صناديق الانتخاب واختيار المرشح الذي يريده لصالح بلده.. والعدد كبير خلال الساعات الأولى من فتح اللجان".

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الانتخابات الرئاسية ذوى الهمم الانتخابات الرئاسية المصرية مدرسة الشهيد محمد جمال مغربي

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