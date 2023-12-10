الانتخابات الرئاسية| شيخ الأزهر: المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري هو واجبٌ وطني.. وزير الأوقاف: لم يخب ظن من يراهن بصدق على عظمة هذا الشعب

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة تزامنًا مع اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024.

حيث أدلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بصوته في أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024م، اليوم الأحد، وذلك بلجنة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة، بمصر الجديدة.

وأكد فضيلته أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري هو واجبٌ وطني من أجل رسم مستقبل وطننا الحبيب مصر.

مفتي الجمهورية

التصويت في الانتخابات واجب وطني

أدلى الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية- بصوته صباح اليوم الأحد في الانتخابات الرئاسية، وذلك في لجنة مدرسة الفردوس الابتدائية بالجمالية.

وأكَّد المفتي -في تصريحات له عقب الإدلاء بصوته-، أن التصويت في الانتخابات واجب وطني يُظهر مدى وعينا بالتحديات التي يواجهها وطننا، مشددًا على ضرورة أن يحكِّم كلُّ ناخب ضميرَه عند اختياره لمن ينتخب، وأن يختار القويَّ الأمين الذي يَعبُر بمصر إلى بر الأمان ويحقق الاستقرار.

وجدَّد مفتي الجمهورية دعوته إلى الشعب المصري أن يُظهروا للعالم كله إعلاءهم للمصلحة الوطنية، عبر مشاركتهم الإيجابية والفعالة في التصويت بالانتخابات ودعم أركان الدولة المصرية، مؤكدًا أن الشعب المصري أثبت في كل مراحل تاريخه أنه شعب حضاري، وأنه شعب مؤمن يدرك واجباته الوطنية، وأنه شعب قد أثبت في كل المواقف وفي كل التحديات مدى حبه لوطنه مصر، ومدى استعداده للبذل والتضحية من أجلها.

وأهاب المفتي بالشعب المصري أن يتحمل أمانة اختيار قائد ورئيس لوطنه، مؤكدًا أنه واجب وطني وواجب أخلاقي، وأن هذا الاستحقاق الرئاسي استحقاق مهم في تاريخ مصر، ينبغي أن نشارك فيه بإيجابية من أجل صلاح البلاد والعباد.

علي جمعة

إذا صحت صح الطريق كله

فيما أدلى الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والمفتي السابق، صباح اليوم الأحد، بصوته الانتخابي بمدرسة نهضة مصر بالحي المتميز بمدينة السادس من أكتوبر محافظة الجيزة.

وقال علي جمعة، إن الانتخابات الرئاسية بها اختيار لقيادة البلد، في ظل المرحلة التي تمر بها مصر والعالم كله، مؤكدًا الانتخابات الرئاسية في حد ذاتها مهمة جدًا، ويجب على الشعب أن يشارك ويقول رأيه كما يشاء.

وأكد عضو هيئة كبار العلماء، أن المشاركة هي أول خطوة، إذا صحت صح الطريق كله، وإذا فرطنا فيها حدث خلل كبير، لذا أدعو الشعب كله للمشاركة، بمعنى الحشد الكبير بصناديق الانتخاب، ويعبر كل شخص عن رأيه كما يقتنع به لصالح بلده.

وتابع: “عادة في العالم كله الإقبال لا يزيد عن 25%، وعندما يصل إلى 33% يعتبر نجاح باهرًا، وأظن مصر كسرت 45% بالصباح ومنذ البداية، فالشعب المصري صاحب حضارة ويفهم ما وراء الحدث، وأقول للمصريين يالا بينا معا نبني البلد”.

كما أدلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بصوته بصوته في الانتخابات الرئاسية صباح اليوم، مؤكدًا أنه لم يخب ظن من يراهن بصدق على عظمة هذا الشعب.

وقال وزير الأوقاف: هذا يوم عظيم ومشهود في تاريخ مصر، لم أشهد مثله في أي محفل انتخابي من قبل، وهذا المشهد الوطني ينم عن عظمة الشعب المصري العظيم.

وتابع : المصريون يقولون بلسان حالهم للعالم كله : نحن أبناء حضارة عمرها أكثر من سبعة آلاف عام ونعشق وطننا، وقد حييت أبناء دائرتي الانتخابية باللجنة وبخاصة الشباب والسيدات الذين وقفوا بحب ليبرهنوا عن حبهم لهذا الوطن ويوجهون صفعة قوية للمتربصين به .. لقد خرجوا بحب ووعي وطني وكانوا جميعًا رجالًا ونساءً وشبابًا على مستوى التحدي والمسئولية.

وأكمل: إنهم يقفون في الصفوف ربما لفترات طويلة دون كلل أو ملل وكأنهم جاءوا لاستلام جوائزهم .. نعم وأي جائزة أعظم من أمن الوطن واستقراره واستكمال مسيرة بنائه في مواجهة التحديات الجسام التي تحيط بنا.

وتابع: تحية كبيرة لهذا الشعب العظيم وهذه المشاركة الواسعة وهذا الوعي الوطني العظيم وتحيا مصر حرة أبية .

نقيب الأشراف

عرس ديمقراطي

بينما أدلى السيد محمود الشريف نقيب الإشراف، بصوته في انتخابات رئاسة الجمهورية، صباح اليوم الأحد، في مقر لجنته الانتخابية.

وطالب نقيب الأشراف، عقب الإدلاء بصوته، كافة المصريين بضرورة القيام بحقهم الدستوري بالمشاركة في الانتخابات، مؤكدًا أننا في عرس ديمقراطي، وأن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، وتوجه كافة المواطنين بكثافة إلى صناديق الاقتراع واجب وطني ودليل على تحضر ورقي الشعب المصري.

وأكد نقيب الأشراف، أن الإقبال الكثيف على صناديق الاقتراع يعبر عن الصورة الحضارية لمصر وقوة تماسكها، ويُظهر للعالم أجمع مدى إدراك الشعب المصري لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، داعيا المولى عز وجل أن يكون هذا العرس الديمقراطي معبرا عن إرادة المصريين.

ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل أن يحفظ وطننا من كل مكروه وسوء، وأن يوفق القائمين عليه لما فيه مصلحة البلاد والعباد، وأن يجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد العالمين، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع.