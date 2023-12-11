دعاء للميت بالجنة.. دعوة مطلوبة وتكرارها تدخل عليه الحسنات في قبره

دعاء للميت بالجنة ، دائما عندما نتذكر متوفي أو ميت نقول الله يرحمه، الدعاء للميت بالجنة والرحمة والفردوس الأعلى هي دعوة مطلوبة وتكرارها تدخل عليه الحسنات في قبره وتكون سببا في رحمة الله له في الآخرة، ودعاء للميت بالجنة هي الدعوة التي يحتاجها الحي والميت لذا علينا أن نحرص في كل وقت على تكرار كلمات دعاء للميت بالجنة.





ونقول في دعاء للميت بالجنة اللَّهُمَّ إن فلانَ ابنَ فلان في ذِمتِكَ وحَل بجوارك، فَقِهِ فِتنَةَ القَبر، وَعَذَابَ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ.

اللَّهُمَّ اغفِرْ لهاُ وَارْحَمْهُا- اغفر له وارحمه- ، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا ولها يا رب العالمين ، وأفسح لها في قبرها ونور لها فيه .

-اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا ولها يا رب العالمين ، وأفسح لها في قبرها ونور له.

- اللّهم إنّي أسألك علماً نافعاً ورزقاً طيباً متقبلاً اللهم بحجم سمائك أرح قلوبنا، وأسعدنا سعادة لا تفنى.

-اللّهم إنّي أعوذ بك من جار السوء في الدار المقامة، فإن جار البادية يتحول اللّهم إنّي أسألك علماً نافعاً ورزقاً طيباً متقبلاً اللهم بحجم سمائك أرح قلوبنا، وأسعدنا سعادة لا تفنى.

-ومن الكلمات الجميلة في دعاء للميت بالجنة اللهم اجعل جنة الخلد مثواها-مثواه- وانزل على روحها –روحه- الأمان والسكينة .

- اللهم لا تطفىء نور قبره واجعل الجنة أجمل مسكن له اللهم ارحمهما برحمتك واغفر لهما .

-اللهم أبدله داراً خيراً من داره و أهلاً خيراً من أهله وذرية خيراً من ذريته

-اللهمّ احمه تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون “يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلّا من أتى الله بقلبٍ سليم”.

-اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك أن أقول زورا أو أغشى فجوراً أو أكون بك مغروراً.

-اللهمَّ إنّه نزل بك وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك وأنت غنيٌ عن عذابه. اللهمَّ آتهِ برحمتك ورضاك، وقهِ فتنة القبر وعذابه، وآتهِ برحمتك الأمن من عذابك حتّى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الرَّاحمين.

دعاء للميت بالرحمة والمغفرة

دعاء للميت بالرحمة والمغفرة الإكثار من الدعاء والزيادة فيه أمر مطلوب خاصة في الايام المباركة وعلينا بدعاء للميت بالرحمة والمغفرة بالإضافة للصدقة لأنهما أفضل عملين للميت، وسببا في دخوله الجنة بمشيئة الله تعالى كما أن علينا زيارة المقابر ففيها تذكرة وتطبيق سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن بُريدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((نَهَيْتُكُم عن زيارةِ القبورِ، فزُورُوها )). . ودعاء دعاء للميت بالرحمة والمغفرة نقول فيه ما يلي.

دعاء للميت بالرحمة والمغفرة اللهم اجعلنا من أهل الجنة وارزقنا بعملها ومحبة أهلها وأبعدنا عن النار وعن الذنوب والمعاصي كما باعدت بين المشرق والمغرب.

-اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماته الأعداء.

- اللَّهُمَّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر لها وارحمها إنّك أنت الغفور الرّحيم .

-اللهم ارحم من ضمه التراب واشفي من انهكه الوجع وأغث من أثقله الهم واهدي من غرته الدنيا.

-ويستحب أن نقول في دعاء للميت بالرحمة والمغفرة اللهم اغفر لها واصفح عنها وباعد بينها وبين فتنة القبر اللَّهُمَّ إنَّ فُلانَه بْنَت فُلان في ذِمَّتِكَ وحَلَّ بجوارك، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْر ، وَعَذَابَ النَّارِ ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ ، اللَّهُمَّ فاغفِرْ لهُا وَارْحَمْها ، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ.

- اللهم إنا لا نعترض على قضائك ونسألك أن تجعله نورا وضياء على ميتنا و من يسكنون قبره من قبله، اللهم أره منزله بجنتك، وأكرمه بحسن الصحبة والعمل الصالح الذي ارتضيته منه في حياته وسره وعلنه.

- اللهم نور له قبره و آنس وحشته ووسع مدخله ، اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

-اللهمّ احشره مع أصحاب اليمين، واجعل تحيّته سلامٌ لك من أصحاب اليمين.

- اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين ، وأفسح له في قبره ونور له فيه.

-اللهم اغفر لنا و له يا الله وأفسح له في قبره ونور له فيه اللهم ارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه الغابرين .

- اللهم إنا نتوسل بك اليك ونقسم بك عليك أن ترحمه ولا تعذبه اللـهـم أنها نَزَلت بك وأنت خير منزول به و أصبحت فقيرة إلى رحمتك وأنت غني عن عذابها.

- اللهم ثبتها عند السؤال اللـهـم إنها بزمتك و حبل جوارك فقها فتنة القبر وعذاب النار ، وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر لها و ارحمها إنك أنت الغفور الرحيم.

اللَّهُمَّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه إنّك أنت الغفور الرّحيم.

-اللهم ارحم من ضمه التراب واشفي من انهكه الوجع وأغث من أثقله الهم واهدي من غرته الدنيا.

اللهم اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور

ونقول أيضا في دعاء للميت بالرحمة اللَّهُمَّ إنَّ فُلانَ ابْنَ فُلان في ذِمَّتِكَ وحَلَّ بجوارك، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْر ، وَعَذَابَ النَّارِ ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ

اللَّهُمَّ فاغفِرْ لهُ وَارْحَمْهُ ، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين ، وأفسح له في قبره ونور له فيه.

-اللهمّ بشّره بقولك كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيّام الخالية.



دعاء للميت مؤثر جدا

دعاء للميت مؤثر جدا عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله(صلى الله عليه وسلم) قال: (ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، قال:(الله أكبر).

-اللهم نجني من النار، وارزقنا الجنة مع الأبرار، وأسألك مغفرة بالليل والنهار.

- ونقول في دعاء للميت مؤثر جدا اللهم لا تسلمني إلى عدو يؤذيني، ولا إلى صديق يرديني، وارزقني رزقا حلالاً يغنيني، ومن الماء الكوثر اسقيني.

-اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن علم لا ينفع، ومن عين لا تشبع، اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع.

اللهمَّ اعفُ عن ميِّتنا واغفر له وارحمه وأنت خير الراحمين. ربِّ هب لفقيدنا من لدنك رحمةً إنّك أنت الوهَّاب. اللهمَّ اغفر لأمواتنا ذنوبهم وقِهم عذاب النَّار. ربَّنا اغفر لأمواتنا ذنوبهم وإسرافهم في أمرهم وكفِّر عنهم سيِّئاتهم.

ويستحب أن نقول في دعاء للميت مؤثر جدا اللهمَّ اجزهِ عن الإحسان إحسانًا وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا. اللهمَّ إن كان محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيّئاته.

-اللهمَّ شفّع فيه نبينا ومصطفاك، واحشره تحت لوائه، واسقه من يده الشَّريفة شربةً هنيئةً لا يظمأ بعدها أبدًا.

ونقول أيضا في دعاء للميت مؤثر جدا اللهمّ لا نزكّيه عليك، ولكنّا نحسبه أنّه آمن وعمل صالحاً، فاجعل له جنّتين ذواتي.

-اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنة لا حفره من حفر النار.

-اللهم اغفر له و ارحمه و اعف عنه و اكرم منزله.

-اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار، اللهم افسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة.

- اللهم اعذهم من عذاب القبر، وجفاف الأرض على جنبيه، واملًا قبره بالرضا والنور، والفسحة والسرور.

- يا قيوم أقمه على نور في قبره، ومستبشرا بحسن إجابته وتثبيتك إياه عند السؤال، اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

- اللهم إن عبادك في ذمتك وحبل جوارك، فقهم فتنة القبر، وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر لهم وارحمهم، إنك أنت الغفور الرحيم.

- اللهمّ إنّه صبر على البلاء فلم يجزع، فامنحه درجة الصّابرين، الذين يوفّون أجورهم بغير حساب، فإنّك القائل “إنّما يوفّى الصّابرون أجرهم بغير حساب.

-اللهمّ ادخلهم الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.

اللهمّ آنسهم في وحدتهم، وفي وحشتهم، وفي غربتهم.

-اللهمَّ إنّه كان من السائرين على نهج نبيّك المقتدين بسيرته فاكتب له يا رب نوال شفاعته والفوز برضوانك وجنّتك.