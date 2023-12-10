سامح الصريطي: مشهد الانتخابات أثبت للعالم أن الشعب يصطف خلف قائده

قال الفنان سامح الصريطي أن مشهد الانتخابات الرئاسية اليوم يدل على وعي الشعب المصري الفطري وهو ليس بغريب أو جديد على الشعب المصري العظيم فهو يعرف متى يقول في الوقت المناسب ويعرف كيف يرتب أولوياته.

أضاف الفنان سامح الصريطي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج "مصر جديدة" الذي يذاع على قناة etc، أنه بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الشعب إلا أنه شعر بشيء أهم ولهذا أرسل رسالة أنه شعب إيجابي وهذا يبعث على الشرف والفخر.

ووصف الفنان سامح الصريطي خروج الشعب المصري للتصويت بأنه خرج بشكل مشرف فيه فخر وسعادة أرسل بها رسالة لإخراس كل الالسنة اثبت فيها للعالم كله أنه يصطف خلف قائده.