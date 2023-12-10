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الانتخابات الرئاسية| مدير مكتبة الإسكندرية: مشهد التصويت منظم ويدل على وعي وثقافة الناخبين

الدكتور أحمد زايد
الدكتور أحمد زايد

وصف الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية مشهد الانتخابات الرئاسية اليومية بالعيد القومي، مشيدا بالإقبال الكبير للتصويت حتى قبل فتح اللجان، وبأن إقبال المصوتين كان من كل فئات المجتمع من الشباب والنساء والكبار.

وأشاد زايد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج مصر الجديدة الذي يذاع على قناة etc، بالتنظيم والمنظمين والمراقبين والمشرفين موضحا أن هذا يدل على  الثقافة الانتخابية والوعي الكبير بأهمية المشاركة خاصة في هذه المرحلة.

وأضاف أن الشعب يحتاج أن يعرف مصيره وأن يتكاتف خلف قائده وأنه يستطيع تشكيل مستقبله ويختار بشكل جيد وتضامنه لتشكيل مستقبل أفضل مثل المجتمعات القوية، قائلا: الشعب يتضامن لاختيار قائد المرحلة والوحيد الذي يستطيع أن يقود الأمة في ظل هذه الظروف الصعبة والقادمة.

ووصف الإقبال الكبير باللحظة التاريخية لأن الشعب يدرك طبيعة اللحظة التاريخية التي يعيش فيها وهناك وعي كبير بأهمية المشاركة في هذه المرحلة الفاصلة في الزمن ولتكوين المستقبل والتضامن والتماسك.

وقال إن اصطحاب الأطفال في الانتخابات دليل على وعي الشعب وتنشئة الجيل الجديد على الوعي بالدولة والرئيس والمشاركة من أجل بناء المستقبل.
 

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