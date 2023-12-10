محافظ الشرقية: إقبال غير مسبوق بلجان انتخابات الرئاسة.. ولم نرصد أي مخالفات| فيديو

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المقار الانتخابية بالمحافظة شهدت توافدا كبيرا من قبل المواطنين على مدار اليوم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية كانت بمثابة احتفالية اليوم ورسالة من المصريين للعالم أجمع.

وأضاف المحافظ، خلال لقائه مع مراسل برنامج على مسئوليتي، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، المذاع على قناة صدى البلد، أن اليوم الأول للانتخابات الرئاسية شهد حضورا كبيرا من السيدات والشباب وكانت فئة الشباب الأبرز وتصدرت المشهد، لافتا إلى أن مشاهد الانتخابات اليوم كانت رائعة وأثبتت الوعي الكامل للمواطن المصري وتم فهمه لما يحاك بالدولة حالي من تحديات ومخاطر.



وأشار محافظ الشرقية، إلى أن هناك إقبالا كبيرا بالانتخابات الرئاسية لم يحدث من قبل، فالحضور غير مسبوق، وهناك غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة الانتخابات الرئاسية.

ونوه بأنه لم يتم رصد أي مخالفة واحدة على مدار اليوم الأول، بالإضافة إلى أن رجال وزارة الداخلية يقومون بدورهم على أكمل وجهم واليوم كانت بمثابة احتفالية وعرسا ديمقراطيا كبيرا.