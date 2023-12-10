يوسف الحسيني: مشاهد الشعب المصري أمام اللجان الانتخابية أزعجت الإخوان

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن ما حدث أمام لجان الانتخابات اليوم من كثافة من الشعب المصري هو أكثر مشهد مزعج لجماعة الإخوان الإرهابية، وللدول المعادية للدولة المصرية.

حديث حول الانتخابات الرئاسية

وأضاف "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن تلك المشاهد اليوم كانت مزعجة جدا لمثل تلك الدول، ولا يرغبون في رؤيتها على الإطلاق، ألا أن كثافة الشعب المصري أمام اللجان والإقبال غير المسبوق على الإطلاق.

وتابع يوسف الحسيني، أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن استمرار عمل اللجان الفرعية حتى آخر ناخب، حرصا من الهيئة على رغبة المواطنين في المشاركة في الانتخابات الرئاسية