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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حملة المرشح عبد الفتاح السيسي: لدينا توجيهات بعدم استغلال أزمة فلسطين انتخابيا

المرشح عبد الفتاح
المرشح عبد الفتاح السيسي

قال النائب عصام هلال، عضو هيئة مكتب حملة المرشح عبد الفتاح السيسي، إن الحملة لديها مكاتب على كل محافظات مصر، والجميع يعلم أن الحملة متكونة من كيانات سياسية كبرى مثل حزب مستقبل وطن، وحماة وطن وكيانات شبابية مختلفة، وبالتالي يوجد تعدد كبير، ويوجد تغطية كاملة في كل ربوع جمهورية مصر العربية.

حديث حول الانتخابات الرئاسية 

وأضاف "هلال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم" المذاع من خلال قناة "الحياة"، أنه يجب تحية الشعب المصري على المشهد العظيم على لجان الانتخابات، والصورة لا تكذب في عموم جمهورية مصر العربية، والصورة مشرفة، وكل أطياف المجتمع المصري متواجدين في اللجان الانتخابية. 

وتابع، أن الجميع متواجد في حب مصر، والشعور بأهمية الاستحقاق الانتخابي، وتم رصد مواطنين مصريين من قبل افتتاح اللجان الانتخابية متواجدين أمام اللجان، وعلى الرغم من الازدحام كان هناك سعادة كبيرة بين المواطنين، والجميع متواجد ويشعر بالمسؤولية تجاه دولته والمخاطر التي تواجها الدولة المصرية. 

واستكمل أن مصر أمام تحديات كبيرة، وليست تحديات اقتصادية فقط، لافتا إلى أنه كان هناك توجيه بعدم استغلال قضية فلسطين انتخابيا، والجميع أدرك التحديات التي تواجهها الدولة المصرية والتي هي أكبر من التحديات الاقتصادية فقط. 

عبد الفتاح السيسي محافظات مصر برنامج الحياة اليوم قناة الحياة محمد شردي

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