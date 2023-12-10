السفير خليل الذوادي: عميلة الاقتراع للانتخابات الرئاسية تمت بشكل صحيح وكامل

قال السفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية أن بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية التقت المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمستشار أحمد البنداري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشاد الذوادي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي انور في برنامج مصر جديده الذي يذاع على قناة etc، بالجهود الكبيرة والاستعدادات الطيبة والتحضيرات المبكر والتنظيم الذي انعكس على اجتماع أمس مع المراقبين الدوليين والبعثات العالمية والإقبال الكبير من قبل الجميع.

وأضاف أن جامعة الدول العربية تلقت دعوة من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لتشكيل لجنة لمتابعة الانتخابات من الدول العربية فالحقيقة الإشراف القضائي كبير ومكون من ١٥ ألف قاضي وأكثر من ٣٦١ ١١ ألف لجنة فرعية جاهزة، فضلا عن تخصيص لجان للمغتربين ووجود ٤٠٠٠ متابع ومراقب دولي للانتخابات.

الانتخابات الرئاسية

وأوضح أن الانتخابات الرئاسية في جولة اليوم خرجت بشكل مشرف بكثير من الاهتمام والمتابعة ووجدنا تسهيلات في كل اللجان وفتح اللجان للبعثة في الوقت المحدد التاسعة صباحا كما توفرت كل المواد اللوجستية.

وأشاد الذوادي بعملية الاقتراع وأنه تمت بشكل صحيح وكامل وتواجد مراقبين ومتابعين وقوات أمن ومندوب للمرشحين وتعليق قوائم الناخبين.

