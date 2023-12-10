أشرف زكي عن مشهد الانتخابات الرئاسية: يوم جميل يليق بـ مصر وشعبها

علق الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على مشهد التصويت في الانتخابات الرئاسية قائلا: أنه يوم جميل يليق بمصر وشعبها من مختلف طوائفه وأن الشباب لديه الوعي الكافي للمشاركة وأن ابنته وأصدقائها من أوائل من شارك في الانتخابات وأنه شاهد الكثير من الشباب المشاركين في الانتخابات.

وشكر زكي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج مصر جديده الذي يذاع على قناة etc، المنظمين والمشرفين والمراقبين والقضاة على المجهود الكبير المبذول لسير العملية الانتخابية على أكمل وجه.

وأشار أشرف زكي إلى مشاركة كبيرة من الفنانين والفنانات في الساعات الأولى من فتح اللجان، مضيفا: هذا أقل ما يقدم للوطن وواجب على كل مواطن في هذا الظرف الإستثنائي مع ما يحدث في غزة وفلسطين فلابد من قول كلمتنا وقول ما يليق بمصر.

وأوضح أن هناك ملفين أساسين متعلقين بالفن الأول هو تعيين خريجي اكاديمية الفنون والكليات المتخصصة في المجال لأن ليس لديهم بدائل، والملف الآخر هو ملف حقوق الأداء العالمي والذي سننتهي منه في القريب.

