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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالفيديو..

أشرف زكي وأحمد خالد صالح.. نجوم الفن في عزاء حماة مصطفى خاطر

مصطفي خاطر
مصطفي خاطر

حرص عددا من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء في حماة الفنان مصطفى خاطر  في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان اول الحاضرين نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي و الفنان احمد خالد صالح .

وفاة حماة مصطفى خاطر:

أعلن الفنان مصطفى خاطر، وفاة والدة زوجته، في منشور عبر ستوري على حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب مصطفى خاطر: توفيت إلى رحمة الله حماتي أم محمد هلال، صلاة الجنازة في المجمع الإسلامي بالشيخ زايد بعد صلاة العصر إن شاء الله ادعوا لها بالرحمه والمغفرة.

وشارك الفنان مصطفى خاطر في فيلم "رمسيس باريس"، وقد عرض في أبريل الماضي، والذي تدور أحداثه حول قصة حب بين "إيزابيل" ابنة المحتل الفرنسي حاكم رشيد، وبين الشاب المصري سليم، وتهرب ليلة زفافها على شخص فرنسي لكن والدها يجدها ويرسلها لفرنسا، وهناك تلجأ لساحر مغربي كي يجلب لها سليم بأي وسيلة، فيعطيها الساحر شكمجية بها مخدرات ويطلب منها ارسالها لسليم حتى يستعملها ويحضر لفرنسا، ولكن يتم القبض على سليم وتظل الشكمجية حتى يمر عليها الزمن ويعثر عليها شخص في العصر الحديث.

والفيلم من بطولة الفنانين: هيفاء وهبي، ومحمد سلام، وحمدي ميرغني، ومحمد ثروت، ومحمود حافظ، وآخرون، والعمل من تأليف كريم حسن بشير، وفكرة محمود حجازي، وإخراج أحمد خالد موسى.

مصطفى خاطر

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