أبهرنا العالم.. كاتب صحفي يعلق على الإقبال الكبير من المصريين بالانتخابات الرئاسية

علق الكاتب الصحفي أحمد باشا، على اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، قائلا: إن اليوم الشعب المصري نجح فى الإختبار اليوم الأول بإمتياز.

وأضاف الكاتب الصحفي أحمد باشا، خلال حواره ببرنامج “على مسئوليتي” تقديم الإعلامي أحمد موسي، المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، أن الشعب المصري أبهر العالم، موضحا أنه لم تكن أكثر توقعات تفاؤلا تتوقع هذا العدد الكبير من المشاركين.

وتابع الكاتب الصحفي أحمد باشا، أن اليوم فى نهاية اليوم نقترب من 10 مليون مشارك فى الإنتخابات، لافتا إلى أنه على الرغم من برودة الجو، إلا أن المصريين نزلوا للمشاركة.