بالأسود اللامع.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالة ملفتة



شاركت الكاتبة ياسمين الخطيب ، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام بأحدث ظهور لها بإطلالة ملفتة من خلال مهرجان وشوشة للأفضل لعام ٢٠٢٣.

وظهرت ياسمين الخطيب ، بإطلالة انيقة ومميزة مرتدية فستانا باللون الأسود اللمع و هو ما كشف عن جمالها واناقتها .

وتتميز ياسمين الخطيب ، بإطلالاتها المثيرة من خلال ارتدائها ملابس جريئة من الفساتين القصيرة وملابس الكاجوال الجريئة.



ولذا نكشف لكم فى هذا التقرير مجموعة من صور الكاتبة ياسمين الخطيب .

وقالت ياسمين الخطيب من قبل : "أنا لا أتبع حمية غذائية محددة ولكني أتناول جميع الأطعمة بكميات محدودة، كما أنني أميل للطعام المسلوق".



وتابعت: "ماء الورد سر نضارة بشرتي، كما أنني أستخدم عدة زيوت منها زيت اللوز، ولا أتعرض كثيرا للشمس لأنها تضر بشرتي".



















