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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالأسود اللامع.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالة ملفتة

صدى البلد


شاركت الكاتبة ياسمين الخطيب ، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام بأحدث ظهور لها بإطلالة ملفتة  من خلال مهرجان وشوشة للأفضل لعام ٢٠٢٣.

وظهرت ياسمين الخطيب ، بإطلالة انيقة ومميزة مرتدية فستانا  باللون الأسود اللمع و هو ما كشف عن جمالها واناقتها .

 وتتميز ياسمين الخطيب ، بإطلالاتها المثيرة من خلال ارتدائها ملابس جريئة من الفساتين القصيرة وملابس الكاجوال الجريئة.
 

ولذا نكشف لكم فى هذا التقرير مجموعة من صور الكاتبة  ياسمين الخطيب .

 

وقالت ياسمين الخطيب من قبل : "أنا لا أتبع حمية غذائية محددة ولكني أتناول جميع الأطعمة بكميات محدودة، كما أنني أميل للطعام المسلوق".

وتابعت: "ماء الورد سر نضارة بشرتي، كما أنني أستخدم عدة زيوت منها زيت اللوز، ولا أتعرض كثيرا للشمس لأنها تضر بشرتي".


 


 


 


 


 

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IMG_4031
اسمين الخطيب الكاتبة ياسمين الخطيب صور الكاتبة ياسمين الخطيب ياسمين الخطيب وشوش

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