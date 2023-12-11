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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مسيرة بالزغاريد والأعلام لحث المواطنين على التصويت بالانتخابات الرئاسية في المنوفية.. فيديو

مسيرة في المنوفية
مسيرة في المنوفية

نظم عدد من أهالي محافظة المنوفية، مسيرة بالزغاريد وأعلام مصر في ثاني أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية مصر 2024.

وخرج المواطنين حاملين أعلام مصر وبالزغاريد والمزمار في مسيرة أمام اللجان الانتخابية بمدينة شبين الكوم.

في ثانى أيام الانتخابات الرئاسية.. محافظ المنوفية: انتظام فتح اللجان والمقار بمواعيدها المقررة

محافظ المنوفية: انتهاء عملية التصويت في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية


أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية انتظام فتح جميع اللجان والمقار الانتخابية في المواعيد المقررة وذلك خلال ثانى أيام العرس الانتخابي للانتخابات الرئاسية 2024 ، وتوافد الناخبين منذ الصباح الباكر بكافة مراكز ومدن وقري محافظة المنوفية للإدلاء بأصواتهم.
هذا وقد أكد محافظ المنوفية على استمرار عمل غرفة العمليات من خلال مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة لمتابعة ورصد سير العملية الانتخابية على مدار الساعة والوقوف على الحالة العامة للجان ومدى الإقبال وكذا استقبال كافة البلاغات ورصد أى مخالفات أو شكاوى والتعامل الفورى معها حفاظاً على انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظة.
جدير بالذكر أنه قد انطلقت أمس الأحد أول أيام ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 والمقرر إجراؤها أيام 10 و11 و12ديسمبر الجارى ، وقد شهدت اللجان الانتخابية إقبالاً كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم ، هذا ويناشد محافظ المنوفية أهالى وأبناء المحافظة بالنزول للإدلاء بأصواتهم فى هذا الإستحقاق الإنتخابي مؤكداً على وعى شعب المنوفية فى ممارسة حقوقهم السياسية لاستكمال مسيرة التنمية.

https://youtu.be/B4nnEkgrads

 

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