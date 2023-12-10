محافظ المنوفية: انتهاء عملية التصويت في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، غلق صناديق الاقتراع بكافة اللجان الانتخابية بعد انتهاء التصويت في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024 في تمام الساعة التاسعة مساءً، دون أي شكاوى أو معوقات بكافة مراكز ومدن وقري المحافظة وتأمين صناديق الاقتراع استعداداً لاستكمال التصويت غداً في اليوم الثاني للانتخابات ، وذلك من داخل غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

وأكد محافظ المنوفية أن العملية الانتخابية جرت اليوم في المواعيد المقررة لها إعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وانتظام سير العملية الانتخابية أثناء فترة التصويت علي مدار اليوم الأول على أن تستأنف اللجان عملها غداً في ذات المواعيد المقررة، مشيراً إلى أنه يتابع عن كثب المشهد الانتخابي، والذى شهد إقبالاً ملحوظاً ومشاركة إيجابية من قبل الناخبين وسط الأغانى الوطنية وحالة تسودها الفرحة.

وأشاد أبو ليمون بحجم مشاركة أهالى وأبناء شعب المنوفية في العرس الديمقراطى لانتخابات الرئاسة ، مشيراً إلى أن المنوفية سَباقة دائماً بالمشاركة في كافة الاستحقاقات الدستورية وتحقيق أعلي نسبة مشاركة للحفاظ على صدارة المشهد الانتخابي بين المحافظات بما يعكس الروح الوطنية لدى أبناء وشعب المحافظة لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة الحديثة على كافة الأصعدة.