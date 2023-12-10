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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار توافد الناخبين على اللجان الانتخابية بنطاق مراكز ومدن وقرى المنوفية

توافد الناخبين على
توافد الناخبين على الانتخابات الرئاسية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، استمرار توافد الناخبين من أبناء وأهالى شعب المنوفية بكافة أرجاء المحافظة في اليوم الأول للعرس الديمقراطي على صناديق الاقتراع بكافة اللجان منذ الصباح الباكر وحتى الآن والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 وسط حالة من الفرح والأغانى الوطنية. 

وأشار محافظ المنوفية إلى أن جميع اللجان والمقار الانتخابية فتحت أبوابها اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة صباحاً أمام الناخبين .

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وأشار إلى أن هناك متابعة علي مدار الساعة من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة لمتابعة سير الانتخابات والوقوف على الحالة العامة للجان وتذليل كافة المعوقات والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات لضمان انتظام العملية الانتخابية.

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