رئيس جامعة المنوفية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بـ شبين الكوم

ادلي الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت اليوم و تستمر علي مدار ثلاثة أيام، وذلك بمقر لجنة مدرسة الوعي القومي الإعدادية بشبين الكوم



واعرب عن إعجابه بالمشهد السياسي الذي يعكس الحالة الديمقراطية التي تعيشها الدولة المصرية.

وناشد القاصدالشعب المصري بضروة المشاركة السياسية للتعبير عن آرائهم بكل شفافية موجها مواطني المنوفية بضرورة ممارسة حقهم الدستوري الذي كفلته لهم الدولة، الأمر الذى يساهم في تنمية الوطن والحفاظ على مكتسباته، واستكمال مسيرة البناء والتقدم والتنمية .

كما حث القاصد جميع مُنتسبي الجامعة من أساتذة وعاملين وطلاب على الإدلاء بأصواتهم والمشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية كواجب وطني ،كماوجه القاصد عمداء الكليات بتيسير إدلاء مُنتسبي الكليات من أساتذة وعاملين وطلاب بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وأكد الدكتور احمد القاصد علي أن اللجنة الدائمة لمتابعة الانتخابات الرئاسية بالجامعة في حالة انعقاد دائم لمتابعة الانتخابات الرئاسية ،بالإضافة إلي تشكيل لجنة مصغرة تتابع علي مدار الساعة وبشكل لحظي إستعداد قيام منسوبي الجامعةبالادلاء بأصواتهم. .

كما قدمت الجامعة كافة التيسيرات التي من شأنها تمكين الناخبين المُغتربين من التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وهذا ويتابع رئيس الجامعة لحظة بلحظة الخطة التي اعدتها قطاعات ووحدات الجامعة بالإدارة العامة للجامعة والمستشفيات والمدن الجامعية لتيسير عملية إدلاء منسوبي الجامعة باصواتهم بلجان المحافظة المختلفة

كما تابع القاصد خطة الجامعة في توفير وسائل الإنتقال إلي اللجان الانتخابية كنوع من المسئولية المجتمعية والواجب الوطني .

و أكد القاصد علي جاهزية المستشفيات الجامعية ومعهد الكبد القومي بالجامعة لتوفير الرعاية الطبية واستقبال الحالات الطارئة والتي تحتاج إلي رعاية عاجلة أثناء فترة الانتخابات ، بالإضافة إلي إستعداد الأمن الداخلي بالجامعة للتعاون مع الجهات التنفيذية والقضائية والامنية لتيسير أعمال العملية الانتخابية .