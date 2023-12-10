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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عبر الفيديو كونفراس..آمنة يتابع مع محافظ المنوفية انتظام سير الانتخابات الرئاسية بيومها الأول

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أجرى اليوم اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لقاءً مع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، من داخل غرفة العمليات المركزية بمركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة ، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية ونسب حجم المشاركة للناخبين في الإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول بالانتخابات الرئاسية.

وأوضح المحافظ أن اللجان الانتخابية شهدت إقبالاً كثيفاً من قبل المواطنين منذ الساعات الأولى من فتح صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم وسط أجواء من الفرحة والأناشيد الوطنية.

مفوضية الاتحاد الإفريقي تتابع الانتخابات الرئاسية في المنوفية

محافظ المنوفية يتفقد سير الانتخابات الرئاسية بعدد من اللجان ويدعو المواطنين للمشاركة

 وأشار إلى أنه تم تسخير كافة الإمكانيات ورفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع القطاعات والمديريات الخدمية لتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للمشاركة في هذا العرس الديمقراطي ، فضلاً عن توحيد كافة الجهود لتأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه للحفاظ على صدارة المنوفية للمشهد الانتخابي.

وأشاد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بحجم المشاركة الإيجابية والوعي السياسي لدى المواطنين بكافة محافظات الجمهورية ، ولا سيما شعب المنوفية العريق والذي يتصدر دائماً في كافة الاستحقاقات الدستورية بما يعكس الوعي السياسي لديهم والدور الإيجابي لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة الحديثة على كافة الأصعدة.

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