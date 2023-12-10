عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد سير الانتخابات الرئاسية بعدد من اللجان ويدعو المواطنين للمشاركة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عدد من اللجان والمقار الانتخابية ، وذلك للإطمئنان علي انتظام سير  الإنتخابات الرئاسية 2024 ، والتأكد من عدم وجود أي معوقات قد تعرقل صفو العملية الانتخابية.

 رافقه نائبه محمد موسي ، محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية ، هناء عقيلة رئيس حي غرب شبين الكوم .

محافظ المنوفية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بقويسنا

صحة المنوفية تقدم خدماتها باللجان الانتخابية لمساعدة كبار السن وذوى الهمم.. صور


وتفقد المحافظ عدد من اللجان بمدرسة الشهيد أحمد السرسي " الثانوية بنات " بشبين الكوم ، واطمأن على توافر كافة سبل الدعم اللازم لإنجاح العملية الإنتخابية وتوفير مظلات وأماكن انتظار للناخبين وتقديم المساعدة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة للقيام بتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم وممارسة حقوقهم السياسية وظهور المحافظة بالشكل اللائق بها.


وأكد محافظ المنوفية أن جميع اللجان والمقار الانتخابية فتحت أبوابها اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة صباحاً وسط توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول من العرس الديمقراطي لسباق الانتخابات الرئاسية ، موضحاً أن هناك متابعة علي مدار الساعة من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة لمتابعة سير الانتخابات والوقوف على الحالة العامة للجان وتذليل كافة المعوقات والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات لضمان انتظام العملية الإنتخابية .


فيما أشاد المحافظ بوعي المواطنين الذي ظهر في هذا التواجد المكثف حول اللجان للمشاركة بفعالية في الإنتخابات الرئاسية وممارسة حقهم السياسي إدراكاً منهم أن المشاركة لها دور إيجابي في مسيرة تنمية الوطن ونهضته ، مناشداً جموع أهالي وأبناء المحافظة  بالنزول والمشاركة في هذا الإستحقاق الإنتخابي وتحقيق أعلي نسبة مشاركة للحفاظ على صدارة المشهد الانتخابي بين المحافظات لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة الحديثة على كافة الأصعدة .

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية التربية والتعليم بالمنوفية الانتخابات الرئاسية 2024 المشاركة الإيجابية سير العملية الانتخابية محافظ المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. اعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

700 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد قفزة جنونية عالميًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

الزمالك يرفض مطلب فتوح بشأن الشرط الجزائي.. تفاصيل

«الكهرباء مش هتقطع تاني».. مفاجأة غير متوقعة بشأن خطة تخفيف الأحمال أخيرًا

المرشحون الأربعة أمام الصناديق| السيسي يصوت من مصر الجديدة.. زهران بالوشاح الفلسطيني.. يمامة يحيي الناخبين.. وعمر: “الكل لازم ينتخب”

شوبير يكشف عن مفاجأة في مصير موديست مع الأهلي

هذا السبب يمنع انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك.. تعرف عليه

ترشيحاتنا

كيف تنشئ مشروعا صغيرا؟.. أهم مبادرات البنك المركزي الداعمة؟.. مسئول يشرح

المرصد الأورومتوسطي يطالب بفتح تحقيق دولي عاجل في جرائم الاحتلال |تفاصيل

«لافروف»: استخدام الهجوم على إسرائيل لتبرير العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني «غير مقبول»

حاملين علم مصر.. شيخ وقسيس يقودان مسيرة انتخابية في المنيا

شاهد.. محمد نور وسهر الصايغ وويزو وليلى عزالعرب يشاركون فى الانتخابات الرئاسية

الهيئة الوطنية تنعى مواطنين توفيا أثناء الإدلاء بصوتيهما فى الانتخابات الرئاسية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رافعة علم مصر.. مادلين طبر تشارك المصريين فرحة الانتخابات الرئاسية| فيديو

بفستان جريء.. أسماء جلال تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام | شاهد

أحمد العوضي وحورية فرغلى ومحمود الليثى يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

خطفت الأنظار.. مقطع فيديو يثير الجدل لجسم غامض في سماء دولة عربية

فيديو

رافعة علم مصر.. مادلين طبر تشارك المصريين فرحة الانتخابات الرئاسية| فيديو

بالفهلوة|مقطع فيديو يثير الجدل بالسعودية لمحاولة إخراج «حجر» من عين مريض دون جراحة..شاهد

وزن زائد.. إطلالة صادمة للكينج محمد منير في أحدث ظهور «فيديوجراف»

خضع لعملية خطيرة مؤخرًا.. انهيار أحمد حلمي في جنازة شقيقه.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ