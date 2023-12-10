محافظ المنوفية يتفقد سير الانتخابات الرئاسية بعدد من اللجان ويدعو المواطنين للمشاركة

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عدد من اللجان والمقار الانتخابية ، وذلك للإطمئنان علي انتظام سير الإنتخابات الرئاسية 2024 ، والتأكد من عدم وجود أي معوقات قد تعرقل صفو العملية الانتخابية.

رافقه نائبه محمد موسي ، محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية ، هناء عقيلة رئيس حي غرب شبين الكوم .



وتفقد المحافظ عدد من اللجان بمدرسة الشهيد أحمد السرسي " الثانوية بنات " بشبين الكوم ، واطمأن على توافر كافة سبل الدعم اللازم لإنجاح العملية الإنتخابية وتوفير مظلات وأماكن انتظار للناخبين وتقديم المساعدة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة للقيام بتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم وممارسة حقوقهم السياسية وظهور المحافظة بالشكل اللائق بها.



وأكد محافظ المنوفية أن جميع اللجان والمقار الانتخابية فتحت أبوابها اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة صباحاً وسط توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول من العرس الديمقراطي لسباق الانتخابات الرئاسية ، موضحاً أن هناك متابعة علي مدار الساعة من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة لمتابعة سير الانتخابات والوقوف على الحالة العامة للجان وتذليل كافة المعوقات والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات لضمان انتظام العملية الإنتخابية .



فيما أشاد المحافظ بوعي المواطنين الذي ظهر في هذا التواجد المكثف حول اللجان للمشاركة بفعالية في الإنتخابات الرئاسية وممارسة حقهم السياسي إدراكاً منهم أن المشاركة لها دور إيجابي في مسيرة تنمية الوطن ونهضته ، مناشداً جموع أهالي وأبناء المحافظة بالنزول والمشاركة في هذا الإستحقاق الإنتخابي وتحقيق أعلي نسبة مشاركة للحفاظ على صدارة المشهد الانتخابي بين المحافظات لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة الحديثة على كافة الأصعدة .