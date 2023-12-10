محافظ المنوفية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بقويسنا

أدلى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024 بالمدرسة الثانوية لمياه الشرب والصرف الصحى بقويسنا “ لجنة مغتربين ”.

وذلك بحضور نائبه محمد موسي ، والدكتور ممدوح العربى المشرف العام على التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي بالمحافظة ، ورئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالمنوفية ، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا ، ورئيس الجهاز الإدارى بالمنطقة الصناعية بقويسنا.



وأكد المحافظ أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية هو حق وواجب واطني وركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية ورسالة حضارية ترسخ قيم المواطنة والانتماء، مناشدا جموع المواطنين النزول والإدلاء بأصواتهم فى هذا الاستحقاق الانتخابي ، مشيرا إلى أن المنوفية بلد الانتماء والوطنية ومن المحافظات الرائدة على مستوى الجمهورية فى اعلى نسبة مشاركة فى الانتخابات والوعى السياسي .



وأشار محافظ المنوفية إلى متابعته المستمرة على مدار الساعة لسير العملية الانتخابية والعمل على تذليل العقبات التى قد تعكر صفو المشهد الانتخابي واحتفال المواطنين بهذا العرس الديمقراطى والخروج بصورة مشرفة للمحافظة .



جدير بالذكر أن محافظة المنوفية استعدت بتجهيز 506 مركز انتخابي و 12 لجنة رئيسية و 580 لجنة فرعية منهم 6 لجان للمغتربين ، لإستقبال 2 مليون و 851 ألف و 466 ناخب على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.