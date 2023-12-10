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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

معمرة المنوفية تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

السيدة زبيدة عبد
السيدة زبيدة عبد العال

أدلت السيدة زبيدة عبد العال معمرة المنوفية وصاحبة ال 87 عاما والتي محت أميتها كأكبر سيدة علي مستوي الجمهورية.

 

حيث قامت بالإدلاء بصوتها بقريتها في دكما التابعة لمركز شبين الكوم، وذلك في الساعات الأولي لإدلاء المواطنين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وشهدت محافظة المنوفية، توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم للإنتخابات الرئاسية 2024 والتي ستستمر علي مدار ثلاثة أيام بدءً من اليوم وحتي الثلاثاء الموافق 12 من ديسمبر الجاري.

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 تستقبل اللجان الانتخابية ( 2 مليون و 851 ألف 466) ناخب على مستوى المحافظة يدلون بأصواتهم في (580) لجنة فرعية بإجمالي (506) مركز انتخابي منهم (6) لجان للمغتربين .


وأكد اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية متابعة غرفة العمليات المركزية لإنتظام سير العملية الانتخابية علي مدار الساعة والوقوف على الحالة العامة للمشهد الإنتخابي والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوي وبلاغات المواطنين حفاظاً على انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظة .

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