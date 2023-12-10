مش هنلاقي زيه.. مطران المنوفية: السيسي يستحق رد الجميل | فيديو

أدلى الأنبا بنيامين، مطران المنوفية بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأكد الأنبا بنيامين، حرصه الشديد للمشاركة بالتصويت بالانتخابات الرئاسية، وذلك باعتباره قدوة للناس، وثانيا لأن الرئيس السيسي يستحق رد الجميل الذي قدمه لنا.

وعقب الأنبا بنيامين، في لقاء خاص على فضائية TEN، "الرئيس السيسي قدم كل المحبة لجميع المصريين، من أول لحظة وقف فيها ضد نظام فاشي، شعرنا أننا أخيرا لقينا انسان مصري يسكن قلبه مصر"، مؤكدا على حب الجميع له.

وأضاف، "نهنئه مقدما"، منوها إلى ان أصحاب الفضيلة والأباء بمحافظة المنوفية هم كيان واحد وتجمعهم محبة قوية وتعاون مشترك.

مش هنلاقي زي السيسي

ووجه الأنبا بنيامين رسالة للمواطنين قائلا، "نحن مواطنين ويجب أن نعبر عن وطنيتنا، وبقول لكل المصريين أننا مش هنلاقي زي الرئيس السيسي وبعتبره شخص ربنا بعتهولنا في الوقت المناسب"، مناشدا الجميع بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم.