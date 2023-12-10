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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد لجان الانتخابات الرئاسية.. صور

محافظ المنوفية يتفقد
محافظ المنوفية يتفقد لجان الانتخابات الرئاسية

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الانتخابات الرئاسية مصر 2024.

وزار المحافظة مدرسة الشهيد أحمد السرسي الثانوية بنات سابقا، حيث تفقد اللجان  الانتخابية أثناء إدلاء المواطنين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

محافظ المنوفية يتفقد الشبكة الوطنية للطوارئ للاطمئنان علي سير العملية الإنتخابية.. صور

محافظ المنوفية يتابع العملية الانتخابية ويؤكد انتظام فتح جميع اللجان وبدء توافد الناخبين..صور

وأكد اللواء ابراهيم ابو ليمون، محافظ المنوفية، أن العملية الانتخابية تسير في هدوء ودون مشاكل، حيث تم تشكيل غرف عمليات رئيسية وفرعية لمتابعة سير الانتخابات.

وشهدت اللجان، توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم للإنتخابات الرئاسية 2024 والتي ستستمر علي مدار ثلاثة أيام بدءً من اليوم وحتي الثلاثاء الموافق 12 من ديسمبر الجاري.

 تستقبل اللجان الانتخابية ( 2 مليون و 851 ألف 466) ناخب على مستوى المحافظة يدلون بأصواتهم في (580) لجنة فرعية بإجمالي (506) مركز انتخابي منهم (6) لجان للمغتربين .

وأكد محافظ المنوفية متابعة غرفة العمليات المركزية لإنتظام سير العملية الانتخابية علي مدار الساعة والوقوف على الحالة العامة للمشهد الإنتخابي والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوي وبلاغات المواطنين حفاظاً على انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظة .

 

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