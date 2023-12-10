محافظ المنوفية يتفقد الشبكة الوطنية للطوارئ للاطمئنان علي سير العملية الإنتخابية.. صور

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة ، بحضور محمد موسي نائب المحافظ ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام ، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة ، وعدد من الجهات التنفيذية والأمنية .



واطمئن المحافظ علي انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية في المواعيد المحددة وبدء توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم بكافة مراكز ومدن وقري المحافظة للمشاركة في الإنتخابات الرئاسية 2024 وعدم وجود أية عقبات من شأنها أن تعكر صفو العملية الإنتخابية .



وأجرى المحافظ إتصالاً باللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية عبر أجهزة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، مؤكداً أنه تم فتح جميع اللجان والمقرات الانتخابية في مواعيدها المحددة لاستقبال ( 2 مليون و 851 ألف 466) ناخب على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم في (580) لجنة فرعية بإجمالي (506) مركز انتخابي منهم (6) لجان للمغتربين ، مشيراً الى عدم وجود أية معوقات .



وأجرى المحافظ إتصالاً بالصوت والصورة بجميع رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة ، إطمئن خلاله علي انتظام سير العملية الإنتخابية منذ فتح اللجان ، موجهاً بضرورة المتابعة الميدانية علي مدار الساعة للمشهد الانتخابي والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوى وبلاغات المواطنين حفاظاً على انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظة .



وأكد محافظ المنوفية علي متابعته الشخصية لانتظام سير العملية الانتخابية بكافة اللجان ميدانياً ومن خلال الشبكة الوطنية ، مؤكداً على ضرورة توحيد الجهود بين مختلف الجهات لتأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه للحفاظ على صدارة المنوفية للمشهد الانتخابي