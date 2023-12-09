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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لاستقبال الناخبين.. تجهيز 439 لجنة انتخابية في المنوفية

محافظة المنوفية
محافظة المنوفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، عن جهزيتها لاستقبال الناخبين غدا  الأحد بالتأكيد على جاهزية 439 لجنة انتخابية موزعة على عشر إدارات تعليمية  بالتنسيق التام مع كافة الأجهزة بالمحافظة من (محليات ورجال الشرطة ومياه الشرب والكهرباء والصحة والتضامن والتموين .


حيث تم التأكد من الإضاءة الكافية داخل وخارج اللجان وفرش اللجان بالمقاعد لاستراحة المواطنين لأخذ دورهم في التصويت، وتوفير الدعم التقني والانترنت، وتوفير الكراسي المتحركة لذوي الهمم، وكبار السن، وجود سيارة الإسعاف في محيط اللجان بالأطقم الطبية لخدمة الناخبين، توفير مولد في كل لجنة تفاديا لانقطاع التيار الكهربي.
 

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كما تم التأكيد، علي وجود متطوعين من أبناء التربية والتعليم للمساعدة في تقديم الدعم التقني متى طُلب منا ذلك، وتفقد استراحات المبيت للضيوف من رجال الشرطة المشاركين في عملية التأمين لمحيط اللجان والتأكد من تلبية كافة المتطلبات اللازمة لهم، الي جانب التواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية على مدار الساعة لتقديم  كل مايلزم تسهيلا على  الناخبين، وكذا التواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.

الانتخابات الرئاسية التربية والتعليم بالمنوفية انقطاع التيار الكهربى غرفة العمليات الرئيسية مديرية التربية والتعليم بالمنوفية

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