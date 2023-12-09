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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مشروعك المنوفية: نفذنا 27 مشروعا بتمويل ما يقرب من 5ملايين جنيه خلال نوفمبر

برنامج مشروعك
برنامج مشروعك

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أن فرص العمل التي وفرها المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروع" خلال شهر نوفمبر الماضي بلغ 49  فرصة عمل بنطاق المحافظة وذلك من خلال تنفيذ 27 مشروع بتمويل ما يقرب من 5 مليون جنيه ، لافتاً إلى أن مشروعك يخدم جميع المجالات سواء الإنتاجية أو الصناعية أو الزراعية أو التجارية وغيرها من المشروعات الصغيرة .

وأكد أن برنامج " مشروعك " عزز وبشكل ملموس جهود المحافظة فى مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على إقامة المشروعات .

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ووجه محافظ المنوفية، القائمين على البرنامج بضرورة التوسع فى تكثيف الحملات التوعوية ولا سيما في القرى وتوفير آليات جاذبة للشباب ودراسات جدوى لجميع المشروعات ، وتوفير تدريب فني وإداري لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج ، مؤكدا على ضرورة بذل المزيد من الجهد لتلبية مطالب جميع الفئات التي ترغب في الحصول على تمويل خاصة الشباب والمرأة وإعطائهم الفرصة في بدء مشروعات تساعد على مزيد من التنمية الاقتصادية لهم وتحقيق النجاح وفقاً لإمكانياتهم وقدراتهم .

كما وجه المحافظ، بضرورة التحسين المستمر لبيئة الأعمال الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع رواد الأعمال لتعزيز واستمرارية فرص النمو والنجاح والتنافسية لكافة المشروعات وتقديم التسهيلات والدعم الكامل لأصحابها.

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