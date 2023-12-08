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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اللجان الانتخابية تستعد للانتخابات الرئاسية في المنوفية.. صور

اللجان الانتخابية
اللجان الانتخابية في المنوفية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن وقري المحافظة في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العرس الديمقراطي للظهور بالشكل الحضارى للمحافظة في إطار الاستعدادات النهائية لاستقبال الانتخابات الرئاسية المقرر إنعقادها أيام 10 ، 11 ، 12 ديسمبر المقبل.


وأطمأن محافظ المنوفية علي جاهزية جميع المقار واللجان الإنتخابية من الناحية الأمنية وأماكن إقامة قوات التأمين والقضاة المشاركين في العملية الانتخابية ومدى توافر كافة التيسيرات اللازمة لهم ، وكذا الإنتهاء من توفير كافة مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وأماكن إنتظار لائقة لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة والسيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم .

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ووجه رؤساء الوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة سير العملية الانتخابية علي مدار الساعة والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوي المواطنين بما يضمن انتظام سير العملية الإنتخابية .


جدير بالذكر أن محافظة المنوفية قد أنهت استعداداتها بتجهيز  500 مقراً إنتخابياً و 12 لجنة رئيسية و  574 لجنة فرعية بالإضافة إلى  6 لجان للمغتربين ، لإستقبال 2 مليون و 851 ألف و 466 ناخب على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم .

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