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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لجان المنوفية تتزين لاستقبال المشاركين في الانتخابات الرئاسية.. صور

لجان الانتخابات في
لجان الانتخابات في المنوفية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الجاهزية الكاملة للمقار الانتخابية  بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة، وإتمام كافة الاستعدادات النهائية لاستقبال العرس الديمقراطي وتقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي الكامل للعملية الإنتخابية لتوفير المناخ الملائم أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر وظهور المحافظة بالشكل الحضاري اللائق بها.


وأشار محافظ المنوفية إلى أن جميع اللجان الإنتخابية بأرجاء المحافظة تتزين في أبهى صورها لاستقبال الناخبين غدا الأحد في أولى أيام الإنتخابات والمقرر عقدها أيام 10، 11 ، 12 ديسمبر الحالي ، مؤكدا حرصه على المتابعة اللحظية والمستمرة على مدار الساعة لانتظام سير العملية الانتخابية وإزالة أية معوقات من شأنها أن تعكر صفو العملية الانتخابية.

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اللجان الانتخابية تستعد للانتخابات الرئاسية في المنوفية.. صور


وشدد أبو ليمون على جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار رفع درجة التأهب القصوى بجميع المديريات والقطاعات الخدمية وتوفير كافة سبل الدعم اللازم لإنجاح العملية الإنتخابية فى أجواء من النزاهة والشفافية والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية لمتابعة الحالة العامة للجان وتلافي أي ملاحظات  ، وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة سير العملية الانتخابية علي مدار الساعة والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوي المواطنين بما يضمن انتظام سير العملية الإنتخابية.
 

وناشد محافظ المنوفية الجميع بالنزول والمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري للحفاظ على صدارة المنوفية للمشهد الانتخابي .


يذكر أن محافظة المنوفية استعدت بتجهيز  500 مقراً إنتخابياً و 12 لجنة رئيسية و  574 لجنة فرعية بالإضافة إلى  6 لجان للمغتربين ، لإستقبال 2 مليون و 851 ألف و 466 ناخب على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية العملية الانتخابية اللجان الانتخابية المشهد الانتخابي سير العملية الانتخابية غرفة العمليات الرئيسية

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