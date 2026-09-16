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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الغربية.. تدشين مبادرة "فرحهم بشنتطهم" لدعم الطلاب الاكثر احتياجا

تضامن الاجتماعي بالغربية
تضامن الاجتماعي بالغربية
الغربية أحمد علي

أعلنت مديرية التضامن الإجتماعى بالغربية، توزيع جمعية الأورمان شنط وأدوات مدرسية مجانًا ضمن مبادرة "فرحهم بشنتطهم"، على عدد ألف طالب من الطلاب الأولى بالرعاية والأسر الأكثر إستحقاقاً بعدد من مراكز المحافظة.

دعم تضامن الغربية 

شمل التوزيع قرى المنسي وخرسيت وكفر عصام واخناواي بمركز طنطا، وقرى منيه طوخ و مبارك وبلاي وشبرابيل بمركز السنطه، وقرى كفر الجنيدي وسنباط وكفر سنباط وحانوت وميت المخلص بمركز زفتي، وقريتي منشأه سليمان وبلشاي بمركز كفر الزيات، وقريتي كفر الدوار ومحله اللبن بمركز بسيون، وقرى كفر العباده ومحله حسن والشعبيه وكفر حجازي بمركز المحلة.

تحرك تنفيذي عاجل 

جاء ذلك تنفيذًاً لتوجيهات الدولة المصرية بدعم الأسر الأولى بالرعاية، وتحت رعاية دكتورة مايا مرسي وزير التضامن الإجتماعي، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، وإشراف ومتابعة العميد الدكتور عصام عبدالله مدير مديرية التضامن الغربية.

دعم الطلاب والطالبات الأكثر احتياجا 

وأكد العميد الدكتور عصام عبدالله مدير مديرية التضامن الغربية ،أن العمل التنموي والإجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتعاون بين المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهاً بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

تحسين خدمات المواطنين 

من جانبه قال  اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الهدف من مبادرة "فرحهم بشنتطهم" تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وتعميق مفاهيم التضامن الإنساني والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع الواحد بكل فئاته لخلق روح التعاون والمساندة بين الجميع.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل تضامن الغربية الطلاب والطالبات الاكثر احتياجا

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