إقبال كبير بالانتخابات الرئاسية في المنوفية.. وأعلام مصر في أيدي الأطفال.. فيديو

رصدت كاميرا قناة صدى البلد، الساعات الأولى من ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، التي انطقلت اليوم الأحد، وتستمر على مدار 3 أيام وفقا للجدول الزمني للاستحقاق الرئاسي المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية.



وقال محمد هاني، مراسل صدى البلد، من محافظة المنوفية، إن 2 مليون و851 ألف موطن هم من يحق لهم التصويت داخل محافظة المنوفية، مشيرا إلى أن هناك إقبالا كثيفا من المواطنين على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.



وأوضح أن المقار الانتخابية تشهد اصطفافا كبيرا من المواطنين أمام مقار اللجان الانتخابية، لافتا إلى أن المصريين يدلون بأصواتهم على الأناشيد والأغاني الوطنية.



ولفت مراسل صدى البلد، من محافظة المنوفية، إلى أن الأطفال رفعوا أعلام مصر وهم في الطريق إلى المدرسة في الساعات الأولى من الصباح.

